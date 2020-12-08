Остаются беспомощными: Могилевская сделала заявление о современных артистах

Наталья Могилевская в последее время радует поклонников помолодевшим цветущим внешним видом и делится с ними фото из новых стильных фотосетов. Певица старается поддерживать хорошее настроение подписчиков мотивационными постами и уже готовит для них что-то новое и интересное, например, пообещала зачитать рэп! Также Наталья вспомнила о своем восхождении на звездный Олимп и сравнила себя с современными артистами.

Она опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена у столика в гримерке. Она позирует в белой тунике с блестящей люрексовой нитью и примеряет оригинальные массивные серьги-кисточки. Она предпочла легкий макияж и розовую нежную помаду.

Наталья вспомнила о своем пути в шоу-бизнесе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Когда-то я сама шила себе костюмы, сама готовила себя к выступлению. Я считаю, что артисты, которые сегодня проходят через телевизионные проекты, в которых большая команда делает все за них, иногда остаются беспомощными в экстренных ситуациях. Каждый артист должен уметь сам себя подготовить к выступлению. Друзья, коллеги, мои ученики, настоящий руководитель тот, кто прошел от простого водителя до министра автотранспорта. В эту схему я верю больше всего, она самая надежная", - заверила знаменитость.

"Наташенька, вы просто красавица", "На стиле", "В точку. Наташа, ты бомба", "Наталья, Вы блондинка просто огонь", "Ты супер", – писали комментаторы под постом, разделив мнение певицы.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская внезапно призналась в чувствах коллеге Ирине Билык.