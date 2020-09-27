Отбить все, что можно: Санта Димопулос травмировалась на репетициях Танцев со звездами 2020

Санта Димопулос – одна из самых сильных участниц и фавориток "Танцев со звездами 2020". Вместе с партнером Максом Леоновым она уверенно движется к финалу и поражает танцевальными способностями и экспрессией на главном паркете страны судей и зрителей. Так, во время подготовки к пятому прямому эфиру шоу "Танцы со звездами 2020" она получила немало травм. Порой знаменитости было очень сложно, но она не собирается сдаваться, унывать и жалеть себя, о чем написала подробный пост в Instagram.

В прошлое воскресенье, 20 сентября, Санта поразила зрителей пронзительным контемпорари, который посвятила безвременно ушедшему отцу. Она поделилась закулисными кадрами выступления. Артистка сравнила четвертый прямой эфир с сеансом психотерапии. "Сложно, больно, но это нужно было сделать, нужно было сказать и показать", – призналась она.

Всю неделю девушка усиленно тренировалась и готовила новый танец, причем не обошлось без жертв – синяки, ушибы, работа на износ.



⠀Санта Димопулос показала фото бэкстейджа четвертого эфира "Танцев со звездами 2020" (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Эти семь дней прошли под знаком "отбить все, что можно". Подготовка к номеру оказалась весьма травматичной и выматывающей. Но за этот месяц работа на износ вошла в привычку: каждый день я встаю, погружаюсь в круговорот тренировок-встреч- съемок... работа-работа-работа... запах моей малышки – ага, кажется я дома. Сон. И с утра – все заново. О новой неделе мне напоминают только новые синяки и ушибы", - разоткровенничалась она.

Звезда уже готова была начать жалеть себя, но осознала, насколько хрупкая и короткая человеческая жизнь и как ее надо ценить, наслаждаясь каждым моментом, во всех проявлениях.

"Я думаю, что любовь и поддержка – это самое ценное, что мы можем дать друг другу. Ничего ценнее у нас и нет, по сути. Я безмерно счастлива, что у меня есть поддержка от родных мне людей которые рядом, в ваших комментариях, отзывах и сообщениях. Очень это ценю и всегда о ней помню", - заверила Санта.

Напомним, что ранее Сана Димопулос высказалась о конкуренции на "Танцах со звездами 2020" с Надеждой Мейхер.

Напомним, что ранее Санта Димопулос умилила трогательными фото с первого дня рождения доченьки Софии.