Отдаться полностью: Влад Яма с женой завели сеть возбуждающими откровенными танцами

Влад и Лилиана показали настоящую страсть

Влад Яма и его жена Лилиана – не просто красивая и гармоничная пара, а еще и страстная. Влюбленные умеют поддерживать пламя любви в длительных отношениях. И один из их секретов – танец. Так, Лилиана опубликовала в Instagram страстный и сескуальный фотосет вместе с мужем, который не на шутку разгорячил сеть.

Лилиана предстала в образе страстной испанки – короткий топ с воланом, юбка с оборками и высоким разрезов до середины бедра, обнаживший стройные загорелые ножки красавицы, цветок в волосах и выразительный макияж глаз. Влад в буквальном смысле не может оторваться от роскошной жены - он скользит по ее обнаженной ноге и прижимает за талию.

"Танец - состояние души. Мы с вами, девочки, в танце усиливаем свою силу и сексуальность. С помощью танца можно активизировать скрытые источники энергии. Женщина создана для движения, только комплексы или строгое воспитание (когда не разрешают проявлять свою сексуальность), к сожалению, не пускают отдаться полностью этому магическому действию. Как- нибудь поговорим на эту тему подробно. Танец - творческий процесс, через который мы выражаем свои мысли, эмоции и чувства", - подписала сексуальные кадры Лилиана.

Влад Яма с женой Лилианой отдались чувствам во время танца (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Жить без танца не могу!" - заверил Влад под постом жены.

Влад Яма с женой покорили сеть настоящими страстями (фото: instagram.com/lilliya_yama)

В комментариях поклонники выразили свое восхищениями страстями, кипящими в паре, которые вылились в страстный танец.

Фотографии шикарные. Танец – огонь. Вы красотка

Самая красивая пара

Красивая пара. Фото супер, энергия жизни и страсти

Как на Вас смотрит муж!

Страстные танцы

У Влада такой взгляд, сколько в нем огня и секса

Очень красивая пара! Я так рада,что вы столько лет вместе! Настолько вы гармоничны,ну просто созданы друг для друга!

Напомним, что ранее Влад Яма прокомментировал вылет сильной пары из пятового эфира "Танцев со звездами 2020".

Кстати, Влад Яма честно высказался о пополнении в своей семье.