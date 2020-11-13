Не отвести глаз: Оля Полякова поразила поклонников ярким макияжем и укладкой "под каре"

Оля Полякова не так давно оказалась в центре скандала после концерта в Дубае, где Филипп Киркоров, который тоже выступал на мероприятии, назвал их совместное выступление воссоединением Украины и России. Сейчас, когда страсти немного улеглись, певица снова радует фолловеров горячими снимками - с работы и не только. Недавно Оля предстала перед поклонниками в домашней обстановке: из одежды - одна футболка, слегка растрепанные волосы, отсутствие макияжа и соблазнительная улыбка. Фолловеры остались довольны тем, как выглядит их любимица вне сцены.

Но теперь Полякова показала, какая она "во всеоружии". Певца поделилась шикарным селфи, стрелки на глазах, пухлые губки и укладка, будто у нее каре. Оля стоит в белом халате, по всей видимости, в гримерке.

"Давно селфи не было! Я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а а вы?", - поинтересовалась Оля под снимком.

Оля Полякова - "я люблю свою работу, я приду сюда в субботу" (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"Шикарная, лучшая, не отвести глаз", "Красоточка", "Какая вы красивая", "Неперевершена", "Какая красотка! Как в нее можно не влюбиться?", - вид Оли буквально "свел с ума" ее поклонников.

Напомним, что у Оли подрастает дочь Маша, которая, судя по ее старту, тоже взорвет украинский шоу-бизнес. Ну а пока что девушка покоряет соцсети своими горячими снимками. Как вам, например, ее дерзкий осенний лук?