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Ожидание-реальность: Никитюк в шикарном платье "переплюнула" сетевую знаменитость

Автор: Styler

Леся Никитюк наслаждается отпуском в Португалии – вкусная местна кухня, плжный отдых, путешествия на яхте и, конечно, интересный контент для подписчиков. Так, она устроила эффектный морской фотосет и решила утереть нос сетевой знаменитости.

На личной Instagram-страничке Леди Ле показала, как повторила образ известного "консультанта по роскоши".

Леся облачилась в роскошное шелковое платье небесно-голубого цвета с длинным рукавом, шлейфом и пикантно открытой спиной, а также глубоким декольте. Несколько нитей жемчужных бус и солнечные очки в белой оправе довершили ее образ.

"Ожидание-Реальность. P.s. Зліва на фото, якщо хтось не знає, відома "консультант з розкоші" Аурета Томолларі ! Цікава професія, в якому університеті такого навчають не знаю, але на магістратуру пішла б", - с юмором констатировала Леся.

Леся Никитюк повторила фотосет сетевой знаменитости (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси заверили ее, что реальность ничем не хуже ожидания, а в огрехах виноват ветер, ведь Леди Ле приняла не тот ракурс.

  • Реальность красивее
  • Реальность круче
  • В любом случае, вы прекрасны
  • Фасон платья другой, а так очень даже похоже!
  • Просто ветер не в ту сторону. А так даже лучше было бы
  • Класс, прикольная такая
  • Ой, прекрасная
  • Ой, класс, Леся ты такая классная и умеешь посмеяться над собой, но при этом все равно остаешься красоткой
  • Леся, цвет вашего платья красивее
  • Реальность ничем не хуже

Напомним, что ранее Лесю Никитюк обвинили в злоупотреблении фотошопом – споры вызвали снимки ведущей в пикантном бикини.

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Леся Никитюк