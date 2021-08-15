Ожидание-реальность: Никитюк в шикарном платье "переплюнула" сетевую знаменитость

Леся облачилась в роскошное шелковое платье небесно-голубого цвета с длинным рукавом, шлейфом и пикантно открытой спиной, а также глубоким декольте. Несколько нитей жемчужных бус и солнечные очки в белой оправе довершили ее образ.

"Ожидание-Реальность. P.s. Зліва на фото, якщо хтось не знає, відома "консультант з розкоші" Аурета Томолларі ! Цікава професія, в якому університеті такого навчають не знаю, але на магістратуру пішла б", - с юмором констатировала Леся.

Леся Никитюк повторила фотосет сетевой знаменитости (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси заверили ее, что реальность ничем не хуже ожидания, а в огрехах виноват ветер, ведь Леди Ле приняла не тот ракурс.