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Папина копия: Горбунов очаровал стильным family look с подросшим сыночком

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 10:58
Папина копия: Горбунов очаровал стильным family look с подросшим сыночком Катя Осадчая с мужем и сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Юрий Горбунов и Катя Осадчая много времени проводят с 4-летним сыночком Иваном, который недавно отпраздновал день рождения. Мальчик растет активным непоседой, папа приучает его к йоге, а мама любит путешествовать с малышом и придумывает для него развивающие игры. На страницах ведущих в соцсети Ваня стал появляться все чаще, что не может не радовать их поклонников.

Так, Юрий решил похвастаться стильным family look'ом с Ваней и опубликовал фото с сынм из супермаркета на странице в Instagram.

Папа и мальчик надели похожие белоснежные куртки-пуховики, темные штаны и белые кроссовки.

"Ну що сину,купуємо все по списку, який мама написала,чи тільки солодке?" - оставил забавную подпись под фото Юрий.

Папина копия: Горбунов очаровал стильным family look с подросшим сыночком

Юрий с сыном недели похожую одежду для похода в супермаркет (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники всегда тепло реагируют на семейные кадры с шоуменом и с интересом рассматривают Ивана, лицо которого родители не торопятся показывать. Они подозревают, что мальчик похож именно на папу и в доказательство находят все больше и больше сходств.

  • Даже стоите одинаково
  • Даже со спины видно, что весь в папу
  • Папина копия
  • Крутые
  • Красавцы
  • Какая же вы все-таки классная семья
  • Стиляги
  • Двое из ларца одинаковых с лица (и со спины)
  • Какие вы классные! И крутые
  • Настоящие мужчины

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном вместе со звездными друзьями и соседями Потапом и Настей Каменских вдоволь порезвились на санках.

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