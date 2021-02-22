Папина копия: Горбунов очаровал стильным family look с подросшим сыночком

Юрий Горбунов и Катя Осадчая много времени проводят с 4-летним сыночком Иваном, который недавно отпраздновал день рождения. Мальчик растет активным непоседой, папа приучает его к йоге, а мама любит путешествовать с малышом и придумывает для него развивающие игры. На страницах ведущих в соцсети Ваня стал появляться все чаще, что не может не радовать их поклонников.

Так, Юрий решил похвастаться стильным family look'ом с Ваней и опубликовал фото с сынм из супермаркета на странице в Instagram.

Папа и мальчик надели похожие белоснежные куртки-пуховики, темные штаны и белые кроссовки. "Ну що сину,купуємо все по списку, який мама написала,чи тільки солодке?" - оставил забавную подпись под фото Юрий. Юрий с сыном недели похожую одежду для похода в супермаркет (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Поклонники всегда тепло реагируют на семейные кадры с шоуменом и с интересом рассматривают Ивана, лицо которого родители не торопятся показывать. Они подозревают, что мальчик похож именно на папу и в доказательство находят все больше и больше сходств. Даже стоите одинаково

Даже со спины видно, что весь в папу

Папина копия

Крутые

Красавцы

Какая же вы все-таки классная семья

Стиляги

Двое из ларца одинаковых с лица (и со спины)

Какие вы классные! И крутые

Настоящие мужчины