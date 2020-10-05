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Папина радость: Дэвид Бекхэм взорвал сеть красотой 9-летней дочери

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 21:21
Папина радость: Дэвид Бекхэм взорвал сеть красотой 9-летней дочери Виктория Бекхэм, Дэвид и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Харпер Севен выросла красавицей

Дэвид Бекхэм опубликовал новое фото с 9-летней дочерью Харпер Севен, которая является настоящей любимицей всей семьи. На жизнерадостном снимке девочке предстала за работой: судя по подписи, она готовит завтрак для своей семьи. Дочь 46-летней иконы стиля и 45-летнего экс-футболиста и бизнесмена демонстрирует руки, перепачканные розовым соком. Для своего полезного занятия малышка надела простую белую футболку, а волосы собрала с помощью голубого платка. Примечательно, что сама Виктория поспешила написать в комментариях, что это она сделала блинчики.

Папина радость: Дэвид Бекхэм взорвал сеть красотой 9-летней дочери

Малышка растет красавицей (фото: instagram.com/davidbeckham)

Тем не менее, новое фото невероятно порадовало фанатов звездной пары. Они отметили, какой взрослой стала Харпер Севен, а также – какой красивой. Забавно, что если сыновья очень похожи на свою маму, то Харпер Севен явно пошла в отца. "Милашка", "Она красавица", "Так мила", "Абсолютная копия Дэвида", "Какая же она красивая", "Господи, она такая же красивая, как ее папа", – пишут фанаты.

Папина радость: Дэвид Бекхэм взорвал сеть красотой 9-летней дочери

Родители обожают Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, на днях очередное фото дочери опубликовала и сама Виктория. Она запостила Харпер Севен одетой в футболку с надписью "Posh вернулась". "Вы слышали?", – подписала дизайнер, намекая, что подрастает ее замена. Напомним, именно такое сценическое прозвище носила сама Виктория во времена работы в популярном герлзбенде Spise Girls.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм устроила показ своего бренда, пригласив на него только членов своей семьи.

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