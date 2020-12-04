Пародия украинского блогера возглавила топ самых популярных видео на YouTube в 2020 году

На днях Google опубликовал рейтинг самых популярных видео на YouTube в 2020 году. Первую строчку заняла работа популярного украинского блогера Димы Варварука и его коллеги Юлии Вербинец. Речь идет о видеопародии "Валентинка" - именно этот ролик чаще всего смотрели в нашей стране.

Дима Варварук радует украинцев своими веселыми видео (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

"Король хайпа", именно так называют Диму поклонники, активно работает над популяризацией украиноязычного контента. Блогер из Ивано-Франковска доказал, что непосильный труд приносит очень хороший результат.

"Еще на этапе идеи написания песни и съемки клипа мы поняли, что наш пазл сложился, и это будет нечто очень крутое и масштабное. Мы и близко не представляли, что видео наберет больше всего просмотров в Украине. Это был настоящий шок", - комментирует блогер.

Видео Варварука и Ко собрал более 15 млн просмотров

Однако, по словам Дмитрия, это только начало. Он поделился, что открыл в Ивано-Франковске собственный офис, где сейчас активно работает с командой над воплощением своих креативных идей.

"Постоянно говорю, что блогер - это стиль жизни. Я трачу свое время постоянно на блог. Где бы я не был, там постоянно есть камера, которая ловит моменты. Бывают бессонные ночи, бывают переутомления и депрессии, но оно того стоит - потому что это моя жизнь. Она интересная и насыщенная событиями, постоянно какое-то движение и динамика. Меня мотивирует цель, с которой я иду уже много лет. Хочу, чтобы украинского языка в интернете было очень много. Я стараюсь мотивировать людей переходить на него, общаться, вести свои страницы в соцсетях", - резюмировал блогер.

Дима Варварук радует украинцев своими веселыми видео (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Ранее топ-блогер рассказал украинцам, как стать известным в YouTube и Instagram.