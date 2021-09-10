Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена

Павел Зибров с дочкой Дианой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Мы бы с удовольствием это все сделали, но полтора года ничего не было. И все свадьбы сдвинулись на полтора года, все залы, где можно погулять на 150-200 человек, уже на полгода и больше расписаны. Потому что те, что в прошлом году должны были жениться и выйти замуж, и те, что в этом - все сдвинулось. Поэтому надо строить большие залы свадебные. Пока нет залов, где могли бы поместиться наши молодые", - говорит Зибров.

Певец добавляет, что готов отдать дочь замуж, ведь мечтает о внуках.

"Хочется уже понянчить, отдать свое тепло, так как большие - это большие дети, а маленькие - это сладкие детки", - поделился артист.

Диана Зиброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

Заметим, что уже более 5 лет дочь Павла Зиброва встречается с любимым-бизнесменом Андреем Ищенко. Свадьбу пара должна была сыграть уже давно, но все время не получалось. Причина - тот же карантин, о котором говорит и отец Дианы.

Диана Зиброва и Андрей Ищенко (фото facebook.com/Diana Zibrova)

"Свадьба у нас сейчас - проблема номер один. Потому что, планировали на прошлый год - мимо. Планировать на этот год - не знаю. Возможно, осенью все будет лучше, держим пальцы, кулаки, дули, не знаю, что там надо держать. Можно сказать, что уже на низком старте идет подготовка к планированию семьи. Я хочу такую семью, как у моих родителей. Я мечтаю о красивой свадьбе", - говорила Диана еще в апреле 2021 года.

Диана Зиброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)