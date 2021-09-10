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Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 15:33
Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена Диана Зиброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)
Автор: Артем Горовенко

Самый известный украинский усач, популярный певец Павел Зибров не скрывает, что с радостью бы выдал дочь Диану замуж. Но карантин постоянно мешает планам...

Об этом сам артист рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена

Павел Зибров с дочкой Дианой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Мы бы с удовольствием это все сделали, но полтора года ничего не было. И все свадьбы сдвинулись на полтора года, все залы, где можно погулять на 150-200 человек, уже на полгода и больше расписаны. Потому что те, что в прошлом году должны были жениться и выйти замуж, и те, что в этом - все сдвинулось. Поэтому надо строить большие залы свадебные. Пока нет залов, где могли бы поместиться наши молодые", - говорит Зибров.

Певец добавляет, что готов отдать дочь замуж, ведь мечтает о внуках.

"Хочется уже понянчить, отдать свое тепло, так как большие - это большие дети, а маленькие - это сладкие детки", - поделился артист.

Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена

Диана Зиброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

Заметим, что уже более 5 лет дочь Павла Зиброва встречается с любимым-бизнесменом Андреем Ищенко. Свадьбу пара должна была сыграть уже давно, но все время не получалось. Причина - тот же карантин, о котором говорит и отец Дианы.

Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена

Диана Зиброва и Андрей Ищенко (фото facebook.com/Diana Zibrova)

"Свадьба у нас сейчас - проблема номер один. Потому что, планировали на прошлый год - мимо. Планировать на этот год - не знаю. Возможно, осенью все будет лучше, держим пальцы, кулаки, дули, не знаю, что там надо держать. Можно сказать, что уже на низком старте идет подготовка к планированию семьи. Я хочу такую семью, как у моих родителей. Я мечтаю о красивой свадьбе", - говорила Диана еще в апреле 2021 года.

Павел Зибров рассказал, почему его дочь не выходит замуж за любимого-бизнесмена

Диана Зиброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

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Павел Зибров
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