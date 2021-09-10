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Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 15:33
Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена Діана Зіброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)
Автор: Артем Горовенко

Найвідоміший український вусань, популярний співак Павло Зібров не приховує, що б з радість видав доньку Діану заміж. Але карантин постійно заважає планам...

Про це сам артист розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена

Павло Зібров з донькою Діаною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Ми б із задоволенням це все зробили, але півтора року нічого не було. І всі весілля зсунулися на півтора року, всі зали, де можна погуляти на 150-200 чоловік, уже на півроку та більше розписані. Тому що, ті, що минулого року мали одружитися і вийти заміж, і ті, що цього - все зсунулося. Тому треба будувати великі зали весільні. Поки що немає залів, де б могли поміститися наші молоді", - говорить Зібров.

Співак додає, що готовий віддати донечку заміж, адже мріє про онуків.

"Хочеться вже поняньчити, віддати своє тепло, тому що великі - це великі діти, а маленькі - це солодкі дітки", - поділився артист.

Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена

Діана Зіброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

Зауважимо, що вже більше 5 років донька Павла Зіброва зустрічається з коханим-бізнесменом Андрієм Іщенком. Весілля пара мала зіграти вже давно, але весь час не виходило. Причина - той же карантин, про який каже і батько Діани.

Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена

Діана Зіброва і Андрій Іщенко (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

"Весілля у нас зараз - проблема номер один. Тому що, планували на минулий рік - повз. Планувати на цей рік - не знаю. Можливо, восени все буде краще, тримаємо пальці, кулаки, дулі, не знаю, що там треба тримати. Можна сказати, що вже на низькому старті йде підготовка до планування родини. Я хочу таку сім'ю, як у моїх батьків. Я мрію про гарне весілля", - говорила Діана "Зірковому шляху" ще у квітні 2021 року.

Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена

Діана Зіброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

Нагадаємо, молодий тато Влад Дарвін розповів про ставлення до вакцинації і назвав секрети свого стилю.

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Павло Зібров
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