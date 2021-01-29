Павлик заговорил о беременности жены и признался, чем она довела его до слез: жду результатов

Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова ждут появления на свет малыша. Концертный деректор пева долго скрывала свое интересное положение, но тепер охотно делится новостями и рассказывает о своем состоянии поклонникам пары. О своей рекции на беременность жены, а также ее трогательном сюрпризе к юбилею, артист рассказал коллеге и ведущей Наталье Валевской.

В рамках ток-шоу Valevska Show на YouTube артист признался, что не боится вновь с головой уйти в отцовство. Для певца это будет уже четвертый ребенк, а вот для его 26-летней жены – первенец.

"Самое главное, что это желанный ребенок для нас с Катей. Я очень волнуюсь, потому что для Кати это первый ребенок, и Катя очень ждет этого ребенка. И я тоже, конечно", - разоткровенничался Павлик.

Виктор Павлик ждет появление на свет малыша (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Певец также признался, что жена подарила ему на 55-летие "счастье и радостные минуты". Она сделала сюрприз мужу, который довел его до слез.

"Катя мне подарила добротное пальто-пуховик – очень классный и качественный, а мой коллега привез его из Германии – мой размер у нас нельзя было купить, его через сайт заказали. Это все Катины проделки. Потом Катя обзвонила моих друзей – музыкантов Pavlik OverDrive. Она им говорит: ребята, запишите на телефон короткое видеопоздравление и пришлите мне. Она это все собрала, смонтировала", - рассказал артист.

Жена певца усадили его перед телевизором и рано утром показала фильм-поздравление для Виктора. Сюрприз от любимой растрогал Павлика до слез.

Виктор получил на юбилей особый подарок

К слову, на этом неожиданности не закончились. Поздравить звездного родственника приехала семья Екатерины. Даже ее сестра Ольга по такому случаю прилетела из Израиля. Именно она привезла с собой специальный тест, по результатам которого можно определить, какие национальности "намешаны" в человеке. Так, певец ждет с нетерпением ответ из США, куда направили тест, хоть и неплохо знает свою родословную и генеалогическое древо.

Напомним, что ранее Вктор Павлик честно рассказал, что страдал алкоголизмом.