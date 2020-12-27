Кое о чем забыли рассказать: победитель Холостячки намекнул на беременность Ксении Мишиной

"Холостячка" Ксения Мишина завязала с холостой жизнью - актриса отдала свое сердце Александру Эллерту.

После шоу в своем микроблоге актриса поблагодарила и судьбу, и команду, которая работала над проектом. Она написала, что ей хочется очень громко кричать слова благодарности, "чтобы они эхом откликнулись в сердце каждого, кто приложил свои усилия к шоу".

Для тех, кто думал, что проект - сплошная постановка, - очередное доказательство искренности чувств Ксении: новый снимок, пара страстно целуется в интригующей позе среди множества свечей.

"Знаешь, я всегда мечтала заглянуть судьбе в домик и увидеть, как именно она распределяет эти встречи. Прямо - как в заснеженную избушку Дед Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству.

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Я знаю, что если бы я сейчас задавала тебе эти вопросы вслух, ты нашел бы тысячу и один вариант развития событий и пару тройку отменных шуток, над которыми мы бы смеялись, катаясь по полу", - написала Мишина.

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Она напомнила любимому первое свидание. Мишина уверена, что Александр все время чувствовал ее. Она призналась, что долго сопротивлялась, но это было очень сложно, потому что лишь услышав голос любимого, будто кто-то вынимал чип из ее головы - и она становилась "чучелом из страны Оз в поисках мозгов".

"А наш первый поцелуй?! Осознанный, желанный, до дрожи в теле. Я бы все отдала, чтобы вновь ощутить эти вибрации и полное отсутствие мыслей и слов", - призналась Ксения.

Она написала, что это подарок судьбы - вот так встретить человека и вдруг осознать, что только ты и знаешь его.

"Осознать, что только мы и видим друг друга объемно, а для остальных - будто голограммы изображения, пиксели. А вместе мы живые, бесконечные, целые! Не две половинки одного, а два целых человека, наконец! Такой внезапный магнит, дикое притяжение, такое все непонятное, но до безумия приятное...", - написала холостячка победителю шоу.



Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

"Я люблю тебя! И хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне. Я благодарю тебя за то, что пронес всю эту нежность и близость через свою жизнь до встречи со мной.

И давай так и будем лететь, как сейчас! Над планетами и кометами, изучая и излучая только наш с тобой космос?!", - завершила свой пост Мишина.

А сам Александр заинтриговал своих фолловеров фото в сторис своего Instagram, он запостил снимок, на котором Ксения выставила живот, а он его целует. "Забыли рассказать", - написал победитель шоу. Шутит ли пара или и правда Ксения беременна, покажет время.

Правда или нет - покажет время (фото: instagram.com/ellert_a)

Напомним, что известный украинский астролог Арина Артуровна уже успела сделать прогноз, как будут развиваться отношения и какие перспективы ждут пару, судя по их натальным картам.