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Из питания, а не из добавок: диетолог назвала жизненно важный микроэлемент и его источники

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Вторник 26 октября 2021 12:27
Из питания, а не из добавок: диетолог назвала жизненно важный микроэлемент и его источники Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Все наслышаны про кальций, магний, цинк... А вот про такой важный микроэлемент как хром знаете?

"Давайте разбираться, что это и с чем его едят", – предложила в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

Проще говоря, хром - незаменимый для нашего организма микроэлемент, который поступает с продуктами питания и оказывает влияние на обмен углеводов, белков и жиров.

Недавние результаты исследований показали, что добавки пиколината хрома могут быть полезны для многих людей, при условии его дефицита, и рекомендуют получать хром в первую очередь с продуктами питания, а не с добавками.

Из питания, а не из добавок: диетолог назвала жизненно важный микроэлемент и его источники
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Адекватное потребление хрома в возрасте 9 лет и старше колеблется от 21 до 25 мкг в день для женщин и от 25 до 35 мкг в день для мужчин.

Одними из лучших источников хрома являются брокколи, печень, устрицы, стручковая фасоль, чернослив, орехи и пивные дрожжи. Большинство молочных продуктов содержат мало хрома.

Питание с преобладанием быстрых углеводов способствует увеличению выведения хрома из организма. А вот наличие в вашем рационе питательных веществ с преобладанием витаминов группы В и С могут помочь повысить усваиваемость хрома из пищи.

Из питания, а не из добавок: диетолог назвала жизненно важный микроэлемент и его источники
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потенциально дефицит хрома может быть связан с некоторыми проблемами
со здоровьем:

  • нарушение толерантности к глюкозе, что приводит к снижению контроля уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа;
  • менее эффективный контроль холестерина, что приводит к более высокому риску атеросклероза и сердечных заболеваний.


Если ваш рацион сбалансирован, то вы получаете все необходимые микронутриенты, и хром в том числе!

Важно понимать, что не отдельные питательные вещества делают рацион полноценным, а их взаимодействие!

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко составила овощное меню на любой вкус и кошелек на осенний период.

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