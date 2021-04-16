Платье-майка и объемный жакет: Анджелина Джоли в образе total black отправилась на шопинг

Анджелина Джоли с 12-летней дочерью Вивьен часто попадается на глаза папарацци. Мама и дочь, как настоящие подруги, ходят вместе по магазинам, бутикам и ресторанам . В этот раз парочка была замечена в Голливуде.

Анджелина Джоли никогда не слыла иконой стиля. Но экс-супруга Брэда Питта, которой в прошлом году исполнилось 45, обожает необычные наряды. Актриса не отказывает себе в платьях макси с роскошным декором или пышных юбках с запахом даже во время обычной прогулки. Новый образ она сделала бунтарским и выразительным, вспомнив юные годы и свою любовь к черному оттенку.

Анджелина Джоли и Вивьен (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru)

Актриса надела платье-майку свободного кроя, которое дополнила объемным черным жакетом. На ноги звезда обула шлепанцы на плоской подошве. Анджелина не делала макияж, закрыв лицо защитной маской, а волосы оставила распущенными. Голливудская дива шла по улице, в одной руке держа пакет с обновками, а второй обнимая свою дочь.

Девочка, которая, по слухам, мечтает о смене пола вслед за старшей сестрой Шайло, выбрала наряд в духе всех подростков. Черные шорты, белая футболка и кеды - универсальный вариант, пока малышка не определилась с гендерными предпочтениями.