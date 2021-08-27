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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионером

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Италия, Пятница 27 августа 2021 20:24
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионером Китти Спенсер (фото: instagram.com/kitty.spencer)
Автор: RBC.UA

Не так давно мы писали, что 30-летняя племянница принцессы Дианы - Китти Спенсер - вышла замуж за 62-летнего миллионера Майкла Льюиса. Свадебное торжество прошло под Римом с размахом, а невеста успела поменять несколько нарядов.

После всех громких празднований пара влюбленных отправилась в свадебное путешествие на юг Италии. Китти в своем Instagram щедро делится снимками и видео со всех уголков отелей, которые они посещают.

Сначала молодожены остановились в роскошном отеле в Позитано стоимостью около пяти тысяч долларов. После Китти показала, что пара провела незабываемый вечер в одном из мишленовских ресторанов. Ужин здесь обойдется в 130-210 долларов на человека. Здесь для очаровательной невесты подготовили трогательный сюрприз. Поздравительную открытку со словами благодарности с недавней свадьбой от хозяев заведения она тут же выложила в сториз.

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионеромПлемянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионеромПлемянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионеромПлемянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионеромПлемянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионеромПлемянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионеромКитти показала отдых во всех подробностях (фото: instagram.com/kitty.spencer)

Стоит отметить, что Китти, которая на свадьбе блистала в образах от Dolce & Gabbana, и во время медового месяца не стала изменять этой традиции. К примеру, она появилась в красно-оранжевом облегающем платье с широкими бретельками, которое дополнила босоножками на устойчивых каблуках яркой расцветки. Позже девушка надела платье-сарафан с крупными цветами и фиолетовыми сабо.

На некоторых фото она отметила сестер Леди Элизу и Леди Амелию Спенсер, которые были на свадьбе подругами невесты. А еще индийскую бизнес-леди Наташу Пунавалла.

Ранее мы писали, что ради мужа Китти решила принять иудаизм.

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