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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невесты

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Италия, Вторник 27 июля 2021 19:31
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невесты Китти Спенсер и Майкл Льюис (фото: instagram.com/dolcegabbana)
Автор: RBC.UA

В прошлые выходные 30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за своего избранника, 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Свадьба пары отгремела на весь мир: торжество состоялось в итальянском городке Фраскати недалеко от Рима. А наряды невесте шил знаменитый бренд Dolce & Gabbana.

Все пять образов невесты модный дом выложил у себя на странице в Instagram. Любуемся!

Китти Спенсер для своей свадьбы подобрала пять праздничных образов, все от Dolce & Gabbana. Что не удивительно: девушка является лицом этого бренда уже несколько лет. Для официальной части племянница принцессы Дианы надела кружевное платье в викторианском стиле, с высоким воротником, пышно юбкой, выразительным лифом и рукавами-фонариками. Дополнили лук белые лодочки и длинная кружевная фата.

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невестыПлемянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невесты

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невестыРоскошная свадьба прогремела на весь мир (фото: instagram.com/dolcegabbana)

В ночь перед церемонией Китти облачилась в нежное голубое платье с крупными вышитыми цветами. С корсетом и пышной юбкой, оно сделало невесту похожей на принцессу из сказки. Нотку роскоши добавил комплект украшений: колье с драгоценными камнями, крупные серьги и кольцо. Прическу Китти украсили живые цветы, вполне в духе модного дома.

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невесты

Китти сменила 5 нарядов (фото: instagram.com/dolcegabbana)

После церемонии бракосочетания Спенсер переоделась в шелковое платье с длинным шлейфом, расписанным цветами и узорами в виде архитектурных сводов. Изысканную прическу невесте вновь украсили цветами.

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж: 5 роскошных образов невесты
Китти Спенсер обожает эстетику бренда (фото: instagram.com/dolcegabbana)

За время празднования Китти Спенсер успела сменить еще два наряда. Первое платье - кремового оттенка, с короткими рукавами, тонким шелковым поясом и цветами по всему периметру - было также дополнено ярким колье.

Все образы невесты в одном ролике (видео: instagram.com/dolcegabbana)

Последний образ - золотистое платье, расшитое бисером. В нем племянница принцессы Дианы блистала на вечеринке после всех официальных мероприятий.

Также мы писали, что ради мужа Китти решила принять иудаизм.

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