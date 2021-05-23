Побалуйте себя: Лилия Ребрик предложила вкуснейший рецепт из любимого продукта

Лилия Ребрик может похвастаться не только актерским талантом и профессионализмом в кадре и на сцене, но и и своими кулинарными талантами. Поклонники телезвезды знают, что она отличная хозяйка и время от времени балует подписчиков проверенными вкусными рецептами блюд, которые готовит дома. В этот раз Лилия решила рассказать об одном из своих самых любимых продуктов – спарже.

На странице в Instagram она поделилась рецептом приготовления блюда для домашних и гостей, которое гарантированно понравиться всем.

Лилия предложила поклонникам приготовить блюдо из спаржевой фасоли. Невзирая на довольно высокую стоимость, этот продукт полностью оправдает себя, если его вкусно и правильно обыграть. Польза и желание сходить за добавкой гарантированы!

"Спаржу дуже легко готувати! Трохи відварив і підсмажив - і, вважай, готове! Але у мене рецепт вишуканіший! Згодиться і для прийому гостей, яких ви хочете вразити смачною стравою, і для сімейної вечері, і для пікніку, якщо раптом під рукою буде гриль", - заверила ведущая и тут же предложила попробовать приготовить этот деликатес.

Лилия поделилась вкусным рецептом блюда из спаржи (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Розігрійте духовку до 200 градусів. 700 гр спаржі наріжте у довжину по 7-10 см; полийте невеликою кількістю оливкової олії і додайте дрібку чорного перцю. Кожне стебло обгорніть тоненьким шматочком копченого бекону. Викладіть у форму для запікання і готуйте 12 хвилин, доки бекон не стане хрумким, а спаржа - ніжною і м‘якенькою. На грилі також потрібно готувати 10-12 хвилин", - описала способ приготовления деликатесного блюда знаменитость.

Лилия призналась, что обожает спаржу и даже думает "раскрутить" мужа Андрея Дикого посадить ее на дачном участке, чтобы не отказывать себе в удовольствии и почаще баловать себя любимым лакомством.