Победительница Холостяк-9 сделала неожиданные признания: подцепила офигенного мужика

Никита Добрынин и его жена, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова из раза в раз доказывают поклонникам на своем примере, что найти вторую половинку на глазах у всей страны и развить отношения вне камер – возможно. Пара не просто осталась вместе после окончания реалити-шоу, но и превратилась в крепкий семейный союз, влюбленные уже подумывают о детях и готовы стать родителями! Так, Даша честно рассказала об отношениях с мужем, финансовой стороне взаимоотношений и сделала ряд личных признаний.

Так, СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #сильная, первой героиней которой стала именно Даша. Видео появилась на странице канала в Instagram.

Девушка призналась, что считает себя сильной личностью. Она рано стала самостоятельной – заканчивая школу, пошла учиться на мастера по прическам и даже устроилась работать в салон, где старалась быть наравне с более старшими и опытными коллегами, не только не уступать – но и превосходить их.

Никита Добрынин и Даша Квиткова после проекта стали жить вместе, а потом поженились (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"На дворе 21 веке - я не могу подойти к мужу и сказать: "Дай мне денежку на маникюр" Я сама хочу иметь эти денежки, свои женские потребности я не хочу сваливать на мужа", - пояснила Даша.

Приобретя узнаваемость, Квиткова столкнулась не только с восхищением в свой адрес, но и критикой, а также негативом. Девушке пришлось научиться справляться с хейтарами, а заодно и своими эмоциями.

"Когда только начался "Холостяк" и меня показали на экранах, что я только о себе не читала! Например, что я подцепила себе офигенного мужика, с которым буду веселиться всю жизнь, и он будет за все платить. Эти комментарии льются и льются. Более того, когда на экранах появилась моя мама и младшая сестра, о них тоже писали очень неприятные вещи. Сначала я обижалась и вступала в коммуникацию с людьми, которые это пишут, но потом поняла: это бессмысленно. Единственное, что остается - улыбаться или как-то подстебывать этих людей – адекватно с ними не поговоришь", - пояснила победительница самого романтического проекта страны.

Даша Квиткова призналась, что Никита научил ее любить по-настоящему (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Девушка не скрывает, что она удачно вышла замуж и у нее отличный муж. Но, как и в любой паре, у Даши и Никиты есть свои проблемы. Она признается, что мужчина научил ее любить по-настоящему, проявлять заботу и понимание, уметь искать компромиссы, ведь у них обоих непростой характер.

"Мне Никита очень многое дал: счастье, любовь, вера в себя. Да, я классно вышла замуж, у меня очень классный муж", - сделала заявление она.

"Не нужно забывать о том, что в жизни бывают как взлеты, так и падения. Когда мы с Никитой поняли, что хотим стать семьей и жить вместе, еще до предложения, здесь речь о материальном не шла. Когда я начала использовать платформу, которую дал мне "Холостяк", у меня появился хороший заработок, но он был не таким, как сейчас. Никита зарабатывал больше, чем я. Но был карантин, мероприятия отсутствовали. Работа была у меня", - отмечает Даша.

Даша Квиткова рядом с мужем ощутила, что такое поддержка и любовь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Она раскрыла тонкости формирования семейного бюджета и высказалась о распределении финансов в семье.

"Мне кажется, что, когда вы становитесь семьей, у вас уже нет такого, что мои деньги - это мои деньги, а твои деньги - это тоже мои деньги. Мы две самодостаточные личности, которые хорошо зарабатываем, но при этом у нас есть семейный бюджет. Мы знаем: нужно оплачивать коммунальные, у нас покупка квартиры, продукты, уборка. Хотим вместе путешествовать. В дальнейшем будут дети, что также предполагает определенное отношение к деньгам. Я ни копейки не попросила у Никиты на маникюр, педикюр, сумку и тд.", - поделилась девушка.

Также Даша с юмором прокомментировала нелепые слухи об их паре.

"На нас с Никитой до сих пор вешают ярлыки, что нам СТБ платит за то, чтобы мы жили вместе! Некоторые считают, что нашу свадьбу организовал телеканал, команда СТБ ездила с нами на Бали, где Никита сделал мне предложение, поэтому там были фотографы. Думаю, как только я забеременею, нам напишут, что это тоже проплатил канал. С такими суммами мы должны были бы уже купить себе особняк и жить-поживать там", - со смехом реагирует на подобные слухи Даша.

Напомним, что ранее Никита Добрынин рассказал правду о семейном бюджете с женой.