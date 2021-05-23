Победительница "Холостяка 11" обратилась к любимому после критики в сети: если кого-то не устраивает

Девушка позирует в платье цвета шампань с нежным кружевом и шлефом, а также контрастным поясом с анималистичной окраской.

"Проект "Холостяк" - это машина, работу которой обеспечивает огромная команда, которая сделала этот проект таким романтичным, какой он есть. Проект "Холостяк" - это самое яркое событие в моей жизни! Спасибо всем тем, кто даже косвенно, но принимал участие в его создании", - написала Анна.

Анна появилась на финале в роскошном платье (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан призналась, что присутствием на проекте обязана своей сестре, которая заставила ее заполнить анкету для участия. "Я не верила что на проекте возможно встретить свою любовь!" - отметила она.

Девушка обратилась к своему избраннику, а также недоброжелателям.

"Миша! Спасибо тебе за то, что так ворвался в мою жизнь! Спасибо что сделал выбор, даже если кого-то он не устраивает! Спасибо тебе за тебя", - оставила трогательное послание для экс-холостяка Анна.

Сразу после финала проекта победительница разместила в фотоблоге романтичное фото с Михаилом, на котором пара обнимается, стоя на балконе дубайского отеля, где снималась финальная сцена реалити.

Выбор Михаила вызвал бурную реакцию сети (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"В любви нет выигравших и проигравших. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", - подписала девушка атмосферный кадр.

В разделе сторис она решила немного пообщаться с подписчиками и поблагодарила их за поддержку, а вот раскрыть интригу, осталась ли пара вместе не захотела – по условиям контракта до выхода финального пост-шоу разглашать эту тайну нельзя.