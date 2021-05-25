Победительница "Холостяка 11" рассказала правду о романе, Мишина заговорила о неверности: топ громких новостей недели

Ксения Мишина заговорила о расставании

Ксения Мишина и Александр Эллерт никак не дадут фанатам четкого ответа: они вместе или нет. Так, пара только недавно развеяла слухи о расставании, а теперь влюбленные вновь отписались друг от друга в Instagram. К тому же Ксения в одной из последних публикаций затронула неожиданную тему верности и доверия. Популярная актриса и экс-"холостячка" рассуждает, как возникает ревность и почему у многих пар есть прочная основа доверия. Такие слова натолкнули поклонников на мысли, что Ксения и Александр уже расстались либо же парень "что-то натворил". Но в то же время официальных заявлений от влюбленных не было.

Ксения Мишина вновь намекнула на расставание (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Победительница "Холостяка 11" обратилась к любимому

На днях завершился проект "Холостяк 11", в котором победу и сердце Михаила Заливако получила Анна Богдан. Но поскольку многие фанаты популярного шоу остались недовольны результатами, Анна решила ответить хейтерам. Девушка написала трогательное сообщение, в котором поблагодарила всех причастных к созданию проекта, а также выразила свои чувства любимому, которого встретила на шоу: "Миша! Спасибо тебе за то, что так ворвался в мою жизнь! Спасибо, что сделал выбор, даже если кого-то он не устраивает! Спасибо тебе за тебя", - написала она. А позже добавила: "В любви нет выигравших и проигравших. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя".

Анна Богдан и Михаил Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Также красавица ответила на вопросы поклонников. Но оставила без четкого ответа тот, в котором спрашивали, остались ли они с Михаилом вместе после программы. "Вы много задаёте вопросов по-поводу того, вместе мы с Мишей или нет... Так сложилось, что большинство пар, которые встретились на проекте, в реальной, порой рутинной жизни - расходились. И это нормально) Ведь каждый день мы познаем человека в разных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо", - сказала Анна и предложила фанатам проголосовать, к какому типу пар относятся они с Михаилом. ⠀

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

51-летняя звезда подиумов эпохи 90-х Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Об этом счастливом событии миру рассказала Наоми, запостив первое фото ребенка, а его пол раскрыла мама модели. Наоми поблагодарила малышку, что та выбрала ее своей мамой. Но не стала рассказывать, каким именно образом появилась на свет девочка. Напомним, официально Наоми не состоит в браке и не рассказывает миру о своих отношениях. Но вот детей она планировала завести, независимо от статуса. "Она давно хотела ребенка, более 10 лет, поведал миру инсайдер. - И любой, кто удивлен, что Наоми рожает ребенка самостоятельно, по своему усмотрению и по ее собственному расписанию, не знает Наоми Кэмпбелл".

Наоми Кэмпбелл стала мамой (фото: instagram.com/naomi)