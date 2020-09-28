Победивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбы

Долгожданное событие пришлось перенести из-за болезни пары

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который выздоровел от коронавируса, назвал новую дату свадьбы со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Долгожданное событие состоится уже совсем скоро - пара поженится 15 октября. Об этом они рассказали в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Напомним, изначально свадьба пары должна была состояться 1 октября, однако этим планам помешала болезнь - они оба подхватили COVID-19, так что торжество пришлось отложить. И если Кристина перенесла коронавирус довольно легко, то у Владимира была двухсторонняя пневмония, температура под 40, кашель и озноб.

"Кстати, это очень интересная история. Я отправила приглашение в тот день, когда вечером Владимиру стало плохо. И на следующий день, когда мы поняли, что он заболел, я уже всем написала, что извиняюсь, свадьбы не будет", - рассказала Горняк.

Сейчас пара уже преодолела болезнь и возобновила приготовления к свадьбе. В один день со свадьбой состоится и сама роспись. К слову, будущие супруги уже выбрали кольца, свадебные наряды, ресторан и ведущих.

"Единственное что мы еще не выбрали, меню в ресторане. Так, ну это уже мелочи. Вся программа готова и я очень жду. Все ждут", - признался Остапчук.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк с нетерпением ждут дня своей свадьбы (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

К слову, Горняк уже успела отгулять традиционный девичник с подружками. Яркими кадрами с праздника Кристина поделилась в Instagram и поблагодарила друзей за веселый вечер. На фото видно, что девушка примерила на девичнике белое платье и фату.

"Ну и какая свадьба, если нет девичника?! Спасибо девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким весёлым! Спасибо за тёплые слова!! Ну и огромное спасибо за «вип-пакет» я так давно не смеялась!!! Девичник у меня был по классике, как в «книжках пишут», и теперь я точно осознала, что я невестааааа!!!! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа под грифом секретности!" - поделилась счастливая невеста.

Кристина Горняк отгуляла веселый девичник с подругами (фото: instagram.com/kristygor)

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал откровенную историю про свою невесту Кристину Горняк и их поездку в Париж.