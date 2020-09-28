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Победивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбы

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 12:35
Победивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбы Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Марина Настевич

Долгожданное событие пришлось перенести из-за болезни пары

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который выздоровел от коронавируса, назвал новую дату свадьбы со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Долгожданное событие состоится уже совсем скоро - пара поженится 15 октября. Об этом они рассказали в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Напомним, изначально свадьба пары должна была состояться 1 октября, однако этим планам помешала болезнь - они оба подхватили COVID-19, так что торжество пришлось отложить. И если Кристина перенесла коронавирус довольно легко, то у Владимира была двухсторонняя пневмония, температура под 40, кашель и озноб.

"Кстати, это очень интересная история. Я отправила приглашение в тот день, когда вечером Владимиру стало плохо. И на следующий день, когда мы поняли, что он заболел, я уже всем написала, что извиняюсь, свадьбы не будет", - рассказала Горняк.

Сейчас пара уже преодолела болезнь и возобновила приготовления к свадьбе. В один день со свадьбой состоится и сама роспись. К слову, будущие супруги уже выбрали кольца, свадебные наряды, ресторан и ведущих.

"Единственное что мы еще не выбрали, меню в ресторане. Так, ну это уже мелочи. Вся программа готова и я очень жду. Все ждут", - признался Остапчук.

Победивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбы

Владимир Остапчук и Кристина Горняк с нетерпением ждут дня своей свадьбы (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

К слову, Горняк уже успела отгулять традиционный девичник с подружками. Яркими кадрами с праздника Кристина поделилась в Instagram и поблагодарила друзей за веселый вечер. На фото видно, что девушка примерила на девичнике белое платье и фату.

"Ну и какая свадьба, если нет девичника?! Спасибо девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким весёлым! Спасибо за тёплые слова!! Ну и огромное спасибо за «вип-пакет» я так давно не смеялась!!! Девичник у меня был по классике, как в «книжках пишут», и теперь я точно осознала, что я невестааааа!!!! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа под грифом секретности!" - поделилась счастливая невеста.

Победивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбыПобедивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбыПобедивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбыПобедивший коронавирус Владимир Остапчук назвал новую дату свадьбы

Кристина Горняк отгуляла веселый девичник с подругами (фото: instagram.com/kristygor)

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал откровенную историю про свою невесту Кристину Горняк и их поездку в Париж.

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