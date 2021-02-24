Всегда побеждали: продюсер удивил словами о конкуренции русских и украинских артистов

Ведущий заговорил о ТВ-шоу формата "Россия против Украины", где соревновались звезды из двух стран. Таких проектов вышло сразу несколько. И это произошло еще до печально известных событий в Крыму и на Донбассе. Влад задался вопросом, не могли ли подобные программы быть некой прелюдией к событиям, произошедшим в 2014 году.

"Это не было подготовкой. Но надо отдать должное, что русские всегда побеждали и эти шоу были на территории России", - отметил продюсер.

Влад и Алексей вспоминали о телепроекте "Фабрика звезд. Россия-Украина", который транслировался на росТВ в 2012 году. Украинские "фабриканты" ездили в Россию, чтобы принять участие в музыкальных соревнованиях с российскими коллегами. Гончаренко уверен, что победа россиян была предопределена с самого начала.

"Там все было понятно и простроено под русских. Наши участники были пушечным мясом. Всем хотелось тогда и хочется сейчас славы в России. Это не секрет. Это большие гонорары, большой рынок, за который все борются. Были мечты: а вдруг нас заметят, нас увидят?" - вспомнил он.

Также Гончаренко заговорил о звездах, которые продолжают ездить и принципиально не ездят с гастролями в Россию. Ранее он пояснил, почему украинцы ополчились на опальных артисток Ани Лорак и Светлану Лободу.

"Ездили и сейчас ездят туда. Есть часть, которая не ездит принципиально. И я уважаю их позицию… Мы перешли серьезную грань войной на Донбассе, и то, что поссорились мы надолго – это точно", - отметил продюсер.