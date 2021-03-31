Поборола страх: Леся Никитюк поразила эффектным фотосетом с конем

Известная телеведущая Леся Никитюк на отдыхе в Египте снялась в яркой и эффектной фотосессии с белоснежным конем. Звезда также призналась, что на самом деле очень боится лошадей.

На снимках теледива появилась в эффектном образе — роскошном красном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Дополняет лук выразительный макияж с акцентом на глаза.

Леся непринужденно позировала рядом с конем и даже слегка прилегла на животное. Как призналась знаменитость, это стоило ей немало смелости, ведь ранее у нее было несколько неприятных инцидентов с лошадьми.

Леся Никитюк устроила фотосессию с белым конем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якби ви знали, як я боюсь коней...особливо коли стою ззаду. В 15 рочків, осідлала я коня, а той мене скинув! В 18 рочків, годувала кобилу яблучком, та, ледь не відгризла мені руку. Далі була невеличка пауза в моєму спілкуванні з кіньми. В 25 в Болівії, кінь біг за мною, я вже думала рить нору і ховатись. Короче на цьому фото в Єгипті мені прийшлось хряпнуть шампанського "чтобы иметь такой непринуждённый вид", - поделилась Никитюк.

Снимки сделал фотограф Роман Горбун в отеле в Хургаде, где отдыхает ведущая.

Поклонники оценили смелость Леси и засыпали ее комплиментами, восхищаясь колоритными фото.