"Почему себе отказывать?" Полякова разоткровенничалась о табу и предпочтениях в постели

Оля призналась, что имеет в постели табу, например, анальный секс. Певица открыто обсудила и свои предпочтение в интимной сфере.

Оля открыто и смело говорить на сексуальные темы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Выяснилось, что она любит заниматься любовью во время критических дней. На этот счет артистка дала пару рекомендаций, опробованных на личном опыте.

Оля порекомендовала женщинам приобрести специальную губку, которая впитывает кровяные выделения, тогда интимная близость в период менструации будет более комфортной.

"Продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губка, которая вставляется туда и, пожалуйста, никакой крови. Конечно, если цикл на пике, то я, пожалуй, откажусь. Но если месячные заканчиваются, тогда почему себе отказывать?" – задалась вопросом звезда.

Также Полякова призналась, что любит интимные утехи и даже сделала неоднозначное заявление. Полякова выдала неоднозначную фразу: "Я - одержимая, развратная бабища. Так и знайте", - с юмором заявила она.