ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)

Новина українською →
Хорватия, Пятница 17 июня 2022 18:47
Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото) Даша Квиткова с сыном Львом (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Даша Квиткова впервые с 24 февраля уехала из Украины - вместе с 11-месячным сыном Львом она отдыхает на морском побережье в Хорватии. По словам блогерши, это был сюрприз и подарок от ее мужа, ведущего Никиты Добрынина.

Красочными фото девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Отметим, что сам Добрынин остался в Украине - он не может покидать страну во время военного положения, кроме того, шоумен вступил в ряды теробороны. Квиткова же рада возможности немного отвлечься от событий в родной стране и провести время с сыночком.

Она сделала эффектные кадры на фоне моря, позируя рядом с коляской с малышом Львом. Для прогулки блогерша выбрала эффектный голубой костюм из шорт и рубашки, дополнив его бежевым топом и белыми босоножками.

"Лев. Яблоко. Море", - подписала фото Даша.

Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)

Также она показала, как резвится и играет с сыном в бассейне. Девушка в купальнике и с распущенными волосами сидит в воде на мелководье, держа малыша на руках, а рядом с ними можно увидеть много разноцветных ведерок.

"Раньше моя тусовка у бассейна была на шезлонге с коктейльчиком, а сейчас я кайфую, играя в пасочки из воды в детском басике", - поделилась звездная мама.

Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)

Даша Квиткова на отдыхе в Хорватии с сыном Львом (фото: instagram.com/kvittkova)

К слову, Квиткова все еще не до конца довольна своей фигурой после рождения ребенка. В сторис она выложила фото в купальнике, на котором позирует у зеркала, и пожаловалась, что еще нужно сбросить 6 килограммов.

Подарок от мужа: Даша Квиткова увезла сына на море в Хорватию (фото)

Даша хочет еще похудеть (фото: instagram.com/kvittkova)

"Это я всматриваюсь, как уходят мои лишние 6 кг", - написала Даша.

Напомним, что Никита Добрынин, телеведущий и участник "Холостяка", сейчас служит в территориальной обороне. Он рассказал о самом страшном и тяжелом, с чем ему довелось столкнуться.

Мы также писали, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали первый день рождения сына Михаила и показали милые фото.

Читайте LITE в Google News
Никита Добрынин Даша Квиткова
STYLER
Офлайн-обучение 1 сентября может не начаться – только в 8% школ есть укрытия. Что об этом думают родители?
Офлайн-обучение 1 сентября может не начаться – только в 8% школ есть укрытия. Что об этом думают родители?