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Подготовили кроватку и игрушки: беременная Илона Гвоздева в белом растрогала признанием

Автор: Ольвия Агаркова

Хореограф заговорила о долгожданной встрече с будущим малышом

Илона Гвоздева вот-вот родит во второй раз. Хореограф находится на последних неделях беременности и вместе с мужем Иваном и дочкой Валерией с нетерпением ждет встречи с малышом. Она делится трогательными фото и постами, а также рассказывает, как попрекает ее беременность и публикует полезные посты в Instagram для будущих родителей с отсылкой на личный опыт.

На серии новых снимков хореограф позирует в свободном белоснежном платье и буквально излучает нежность. Она бережно обнимает округлый животик. На одном из кадров Илона запечатлена вместе с мужем Иваном.

"Осталось совсем немножко времени до встречи с тобой, мой малыш. Мы с Иваноми с Валерией подготовили уже и комнатку, и кроватку, сестричка даже игрушечки уже выбрала для тебя", - призналась она.

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Илона Гвоздева поделилась нежными беременными фото (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Поклонники оставили для будущей мамы массу пожеланий и комплиментов

  • Такая вы нежная
  • Вы прекрасна
  • Илоночка! Пусть все пройдет быстро и легко! Пусть ваша встреча будет чудесной!
  • Желаю вам удачи, Илонка, у вас прекрасная дочка и будет еще такой сынок
  • Желаю малишу родиться здоровим, крепким
  • Желаю счастья, чтобы все прошло легко и быстро

Напомним, что ранее Илона Гвоздева рассказала о формировании семейного бюджета и тратах.

К слову, беременная Илона Гвоздева разоткровенничалась, почему никогда не будет фотографироваться обнаженной и как ее муж относится к откровенными фото.

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