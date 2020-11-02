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Подключила потусторонние силы: Димопулос сделала признание о партнере Мейхер на "Танцах со звездами 2020"

Автор: Ольвия Агаркова

Санта призналась, нашли ли общий язык с новым парнером на шоу

Санта Димопулос уверенно двигается в финал шоу "Танцы со звездами 2020". В десятом прямом эфире, посвященном Хэллоуину, звезде пришлось танцевать с парнером своей главной конкурентеке на паркете, Надежды Мейхер, Кирилом Васюком. Она предстала в образе кровавой коварной горничной в латексном мини. Экс-"виагрянка" призналась на странице в Instagram, насколько ей сложно далась смена партнера и поделилась ощущениями от номера.

Санта заявила, что ей было нелегко привыкать к новому мужчине рЯдом, но Кирилл оказался отличным парнером.

"Очередной челлендж, который мне подкинул проект "Танцы со звездами": замена партнера! И подготовка танца с новым партнером - как обычно - за неделю, плюс два танца на батл. Я не из тех, кто быстро сближается с людьми. А тут нужно было не просто сблизиться: у нас с Кириллом была задача создать тематическую танцевальную историю и "прожить" ее в прямом эфире! Для этой цели мне пришлось подключить потусторонние силы (благо, как раз был Хэллоуин), отключить свое критическое мышление и примерить костюм отчаянной горничной. Я благодарна Кириллу Васюку за то, что он оперативно включился в процесс и помогал мне на всех этапах. Мы вместе выложились настолько, насколько это было возможно", - заявила Санта.

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Новости Украины Танцы со звездамиСанта Димопулос