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Я не похожа сама на себя: Линда Евангелиста шокировала последствиями неудачной косметической процедуры

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 12:39
Я не похожа сама на себя: Линда Евангелиста шокировала последствиями неудачной косметической процедуры Одна из самых популярных моделей своего времени (фото: instagram.com/lindaevangelista)
Автор: RBC.UA

Супермодель Линда Евангелиста решилась показать миру последствия неудачной косметологической процедуры, из-за которой ей долгие годы пришлось прятаться и жить затворницей.

В 2015 году супермодель Линда Евангелиста попробовала CoolSculpting, процедура, одобренная FDA, предназначенная для уменьшения жировых клеток путем их замораживания.

Модель прошла семь сеансов, нацеленных на подбородок, бедра и область бюстгальтера, но через несколько месяцев поняла, что процедура не только не работает, но и оставила ее "навсегда деформированной", как она сказала People в интервью.

Я не похожа сама на себя: Линда Евангелиста шокировала последствиями неудачной косметической процедуры

Евангелиста описала изменения в своем теле как твердые онемевшие выпуклости.

"Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так", - сказала она, объяснив, что начала сидеть на диете, больше заниматься спортом и в конце концов дошла до того, что "вообще не ела". Она добавила: "Я думала, что схожу с ума".

Ее врач вскоре подтвердил, что она страдает парадоксальной жировой гиперплазией (ЛАГ), редким побочным эффектом CoolSculpting, при котором жировая ткань растет, а не сжимается.Я не похожа сама на себя: Линда Евангелиста шокировала последствиями неудачной косметической процедуры

Звезда требуетя возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов (фото: instagram.com/lindaevangelista)

Евангелиста подала иск против материнской компании CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., требуя возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Она утверждала, что потеряла работу из-за состояния, вызванного процедурой.

Компания предложила модели оплатить липосакцию, но настояла на подписании соглашения о конфиденциальности. Она отказалась и вместо этого полностью оплатила две операции по липосакции, одну в 2016 году и другую в 2017 году.

"Я не смотрюсь в зеркало", - добавила она. - Это не похоже на меня".

Теперь Евангелиста работает над тем, чтобы принять свое новое тело и полюбить себя после неудачного опыта. Но она "не собирается больше прятаться", сказала она, и надеется, что ее история поможет другим, оказавшимся в подобных ситуациях.

Я не похожа сама на себя: Линда Евангелиста шокировала последствиями неудачной косметической процедуры

Я не похожа сама на себя: Линда Евангелиста шокировала последствиями неудачной косметической процедуры

О Линде говорили, что "нет модели более супер, чем она" (фото: instagram.com/lindaevangelista)

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