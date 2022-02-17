Я не схожа сама на себе: Лінда Євангеліста шокувала наслідками невдалої косметичної процедури

У 2015 році супермодель Лінда Євангеліста спробувала CoolSculpting, процедуру, схвалену FDA, призначену для зменшення жирових клітин шляхом їх заморожування.

Модель пройшла сім сеансів, націлених на підборіддя, стегна та декольте, але через кілька місяців зрозуміла, що процедура не тільки не працює, але і залишила її "назавжди деформованою", як вона сказала People в інтерв'ю.

Євангеліста описала зміни в своєму тілі як тверді онімілі опуклості.

"Я намагалася виправити це сама, думаючи, що роблю щось не так", - сказала вона, пояснивши, що почала сидіти на дієті, більше займатися спортом і врешті-решт дійшла до того, що "взагалі не їла". Вона додала: "Я думала, що божеволію".

Її лікар незабаром підтвердив, що вона страждає парадоксальною жировою гіперплазією (ЛАГ), рідкісним побічним ефектом CoolSculpting, при якому жирова тканина росте, а не стискається.

Зірка вимагає відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів (фото: instagram.com/lindaevangelista)

Євангеліста подала позов проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів. Вона стверджувала, що втратила роботу через стан, викликаний процедурою.

Компанія запропонувала моделі оплатити ліпосакцію, але наполягла на підписанні Угоди про конфіденційність. Вона відмовилася і замість цього повністю сплатила дві операції з ліпосакції, одну в 2016 році та іншу в 2017 році.

"Я не дивлюся в дзеркало", - додала вона. - Це не схоже на мене".

Тепер Євангеліста працює над тим, щоб прийняти своє нове тіло і полюбити себе після невдалого досвіду. Але більше "не збирається ховатися" і сподівається, що її історія допоможе іншим людям, що опинилися в подібних ситуаціях.

Про Лінду говорили, що "немає моделі більш "супер", ніж вона" (фото: instagram.com/lindaevangelista)