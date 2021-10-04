Похудел на 12 кило: выбывший из "Танцев со звездами 2021" Фагот разоткровенничался об участии в шоу

В воскресенье, 3 октября, состоялся 5-й прямой эфир "Танцев со звездами 2021" на канале 1+1. После зрительского голосования проект покинул Фагот (Олег Михайлюта). Вместе с парнершей Екатериной Тришиной лидер "ТНМК" танцевал фолк по мотивам фильма "Тени забытых предков".

Фагот ответил на вопросы поклонников, устров им интерактив в Instagram перед выходом "Танцев со звездами 2021" в прямой эфир.

Музыкант тепло пообщалася с подписчиками и раскрыл некоторые детали своего участия в проекте. Так, Олег планировал остаться в шоу и уверенно стремиться к финалу.

"Я "чайник" в этом всем. Половина друзей мне говорила: Зачем ты полез туда, зачем тебе это надо? А другие: "Давай. Ты красавчик, все получиться!". Мне нравится", - признался он.

Перед каждым выступлением Фагот "усмирял" волнение (фото: instagram.com/tryshyna_kate)

Также лидер "ТНМК2 отметил, что научился справлятся с волнение перед выходом на главный паркет страны.

"Главное- не волноватся, наслаждаться выступлением. Иногда волнение появляется, но я понимаю, что надо отпустить и просто прожить. Даже если ты спокойный как слон, немного волнения должно быть", - поделился личным секретом хорошего выступления Фагот.

Он признался, сколько кило потерял за время участия в проекте.

За фремя участия в шоу Олег изрядно похудел (фото: instagram.com/tryshyna_kate)

"Минус 12 килограм. Мне нравится, в тонусе, все хорошо. Я вроде не много ем, но люблю поесть, а оно все откладывается. А тут, раз – и несколько тренировок в день. Конечно, ты сушишся, все лишнее уходит. Еще б неделя тренировок и кубики бы появились на животе", - заявил он.

Также Фагот высказался о своей партнерше Екатерине Тришиной, он в шутку назвал ее монстром, но тут же исправился.

"Она хорошая, чудестная, но.. Само собой, она меня гоняет. По-другому не научишься", - раскрыл подробности совместной работы с партнершей Олег.

К слову, в визитке перед пятным прямым эфиром музыкант признался, что ссорится с парнершей на репетициях. Оказалось, в прошлом у артиста и танцовщицы был роман!

Олег и Екатерина когда-то были парой (фото: instagram.com/tryshyna_kate)

"Если бы я ее не знал так хорошо, меня бы точно цепляло, что она так жестко себя ведет. А так я ей прощаю все это. И что бы ни происходило с людьми, если есть настоящие чувства, то они никуда не исчезают", - загадочно прокомментировал свою совместную работу с бывшей артист.