Танцы со звездами 2021: кто вылетел из проекта на этой неделе

Турнирная таблица пятого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Лучшие выступления 5 эфира

Дмитрий Каднай и Алина Ли в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили вальс под песню If you go away (Великий Гэтсби).

Дмитрий Каднай и Алина Ли - Вальс (видео: YouTube)

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили Венский вальс под песню Celine Dion - My heart will go on (Титаник).

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Венский Вальс (видео: YouTube)

Артур Логай и Анна Карелина исполнили фокстрот под песню KAZKA - Цілувати тебе (Моя улюблена Страшко).

Артур Логай и Анна Карелина - Фокстрот (видео: YouTube)