Показалось, что Тарабарова: Оля Полякова кардинально сменила цвет волос

Оля Полякова успевает и выступать, и с детьми веселиться, недавно певица показала в Instagram, как она проводит время со своими дочками, все дружной женской компанией отправились на шопинг.

А еще Оля участвует в разнообразных шоу, где меняет свой привычный образ блондки, чем приводит своих поклонников в шок. Так, во время участия в проекте "Маска" на канале "Украина" певица превратилась в... "рыжую бестию". Судя по комментариям под снимком, который она запостила в своей соцсети, фанаты подумали, что это Светалана Тарабарова.

Оля Полякова любит удивить (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"Сначала Тарабарова показалась", "Надежда, что "Маска" реально будет крутой...", "Вот это огонь!", - написали фанаты под фото Поляковой.

Напомним, что еще одна любимица украинских зрителей тоже примет участие в этом шоу. Настя Каменских станет в проекте... звездным детективом. Певица призналась, что она рада стать частью такого оригинального шоу. Звезда верит, что ее профессиональный опыт и хорошая интуиция помогут ей в "звездном расследовании".