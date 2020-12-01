ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Настя Каменских примет участие в новом ТВ-шоу в необычном амплуа

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 13:05
Настя Каменских примет участие в новом ТВ-шоу в необычном амплуа Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

Настя Каменских составит компанию Оле Поляковой и DZIDZIO

Настя Каменских, представившая недавно новую чувственную песню, будет звездным детективом в проекте "Маска", который скоро стартует на канале "Украина".

"Я очень рада стать частью такого оригинального шоу. Ранее я была уже судьей и тренером талант-шоу, но на этот раз меня ждет новая роль – звездный детектив. Верю, что мой профессиональный опыт и хорошая интуиция помогут мне в "звездном расследовании". Скажу по секрету, один из моих любимых жанров фильмов – детективы. Кто знает, может я смогу воспользоваться лайфхаками любимых героев и применить их на практике, чтобы вместе с телезрителями безошибочно определить героев, которые будут скрываться за масками", – поделилась NK.

Настя Каменских примет участие в новом ТВ-шоу в необычном амплуа

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

В шоу "Маска", ведущим которого станет Владимир Остапчук, певица продемонстрирует свой музыкальный интеллект и наблюдательность, чтобы раскрыть личности участников проекта, тщательно спрятавшихся под оригинальными костюмами.

"Настя Каменских – опытный музыкальный эксперт, умеющий точно оценить вокальные данные участников. Она популярна, успешна, имеет огромную аудиторию поклонников по всему миру, которые любят ее и ее безупречное чувство вкуса. В гипершоу "Маска" Настя задействует свой богатый музыкальный опыт, чтобы вместе с телезрителями разгадать, кто же скрывается под масками", – говорят организаторы ТВ-проекта.

Ранее звездными детективами шоу стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова и мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Задача звездных детективов в "Маске" – вместе с телезрителями постараться угадать, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Напомним, недавно соблазнительная Каменских восхитила жарким образом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу Настя Каменских тв-шоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Марш ФОПов: Разумков обещает выполнить главное требование уже сегодня
РБК-Украинаинформационное агентство Марш ФОПов: Разумков обещает выполнить главное требование уже сегодня