Я поклонник агрофитнеса: лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк рассказал, какими необычными вещами занимался на карантине

Знали ли вы об этом шоу раньше? Было представление о том, куда идете?

Мне сбросили фрагмент британской версии шоу, я ознакомился, и стало интересно! Пока не пожалел о своем решении (улыбнулся).

Это ваш первый опыт участия в составе жюри?

Честно скажу, судить - это немножко не мое. Тем более, когда речь идет о творчестве - трудно найти критерии правильного оценивания. Но меня спасает то, что здесь целая "сотня" экспертов, поэтому от моего голоса мало что изменится. Постараюсь быть здравомыслящим и честным.

Лидер группы "ТіК" пробует себя в роли жюри (фото: пресс-служба)

А чем вас можно поразить?

Хочу увидеть на сцене шоу настоящего мужчину! Вот за него буду болеть!

А у вас какие-то пожелания по музыке?

Особых нет! Я слушаю все. Для меня главное, чтобы музыка не была агрессивной. Я жду хорошие обработки песен и новые аранжировки.

Недавно вы презентовали песню "Лілька", расскажите о ней.

У нас был год паузы, связанный с карантинными ограничениями. Мы, как и большинство артистов, мало пели. Время от времени собирались на репетициях, писали песни. И вот, наконец, у нас появилась возможность выйти к публике, поэтому это идеальное время представить новую композицию.

Виктор Бронюк на шоу (фото: пресс-служба)

Это будет только одна песня или в планах есть выпуск альбома?

Планы есть, но, честно скажу, боюсь загадывать наперед, потому что вы сами видите, сейчас планировать не лучшее время. Но мы пишем, работаем и готовы дарить положительные эмоции нашим поклонникам.

А чем еще занимались на карантине? Что помогало вам обходить всевозможные депрессии?

Я учился в авиационной школе. А еще стал совладельцем IT-компании, и мы разработали приложение для жилищно-коммунального хозяйства. А параллельно периодически ездили на гастроли, у нас есть отдельная программа с группой "ТіК" в поддержку творческой молодежи. Работали в общественном секторе. То есть было, чем заняться. И конечно, семья, быт, друзья.

Чему научились в это время?

Я поклонник агрофитнес (смеется). Постоянно выращиваю какие-то растения, пропалываю грядки. А на карантине появилось для этого больше времени. Кстати, я посадил несколько экзотических растений. Уже дважды перезимовал киви. Также выращиваю ежевику, голубику, инжир. Это все для души, некая отдушина.

Трудно восстанавливать творческую и концертную деятельность после карантина?

Для музыкантов, тем более гастролирующих - мы отрабатывали по 10-15 концертов в месяц - прекращение гастролей ударило более эмоционально. Было довольно необычно сначала, ведь мы привыкли к постоянному обмена эмоциями и энергетикой с публикой. Но мы справились, и в боевом строю сейчас восстанавливаем наш график, продолжая дарить радость наших зрителям.

Насколько вам комфортно сейчас находиться в кругу коллег? Целых 100 артистов вместе, соскучились?

Круто! Многих встретил, с кем уже пообщался, с кем еще не успел. Но прикольно!