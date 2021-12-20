Поклонники в шоке: как изменилась "Блондинка в законе" Риз Уизерспун за 20 лет

Третий фильм увидит мир в будущем году. Над его сценарием активно работают комедиантка Минди Калинг, а также комедийный сценарист и телепродюсер Дэниэл Дж. Гур. Все детали новой "Блондинки в законе" картины держатся в строгом секрете.

В прошлом году стало известно, что кинокомпания MGM готовится снимать продолжение культового фильма "Блондинка в законе", первые две части которого вышли в 2001-м и 2003-м году.

Но на днях Риз Уизерспун нарушила молчание, дав комментарий по поводу своей новой работы. Помимо главных персонажей, которых исполнят они с Дженнифер Кулидж, вернутся и многие второстепенные. Впрочем, актриса осталась максимально сдержанной и лишь намекнула на то, что ожидает зрителей.

"Я бы очень хотела опросить всех поклонников фильма и услышать, чего они ожидают от новой части. Хотя, конечно, идея оказаться где-нибудь с Дженнифер уже сама по себе замечательная. И вернуться к нашим персонажам спустя 20 лет, чтобы увидеть, как изменилась их жизнь, а что осталось прежним... Ведь нас так многое связывает. Это все, что я могу сказать на данный момент!", – сказала Риз Уизерспун.

Также звезда дополнила, что первые два фильма завязаны на теме феминизма. А потому будет интересно взглянуть, как повлияло такое мировоззрение на жизни героев.

"Они были о том, что жизнь женщины вовсе не обязательно должна определяться романтическими отношениями. Она может определяться подругами, чувством собственного достоинства, работой, образованием и достижениями. Так что будет интересно взглянуть на жизнь героев 20 лет спустя", – заключила Риз.

Не менее интересно будет посмотреть и на стиль Эль Вудс. Наверняка художники по костюмам готовят массу нарядов в духе яркой жизнерадостной блондинки, которая обожала розовый, дизайнерские туфли и эффектные аксессуары. Поскольку сегодня Риз образ мало чем отличается от ее раннего имиджа, можно предположить, что стилисты вновь сделают ставку на нечто похоже.

Предлагаем полюбоваться фото Риз, сделанными во время съемок первой части, и сравнить их с фото из настоящей жизни. Многие поклонники уверены: Риз за 20 лет почти не изменилась! А вы как считаете?

Риз в первой части фильма (фото: кадр из фильма Legally Blonde)

Риз сегодня (фото: instagram.com/reesewitherspoon)