Смело: пышнотелая Эшли Грэм позирует полностью голой в собственной ванне

Эшли Грэм не так давно отметила свой день рождения - пышнотелой красавице исполнилось 33 года. И сейчас модель решила показать, как провела этот день. Звезда запостила несколько кадров, на которых продемонстрировала праздничную атмосферу и теплые семейные моменты.



Эшли с сыном и мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, Эшли отправилась в путешествие вместе с любимым мужем - видеоператором Джастином Эрвином, а также сыном, которому еще не исполнилось и года. Модель показала фото с прогулки, где она несет малыша в специальной сумке. Выглядит модель умиротворенной и счастливой: в простой комфортной одежде, без макияжа и укладки, она все так же прекрасна. Ребенка она одела в клетчатый жакет и забавную шапку с помпонами. Здесь же в галерее есть и кадр с Джастином - пара мило позирует, обнявшись. Не обошлось и без фото роскошной осенней природы. "Идеальный день рождения с моими мальчиками", - написала Грэм.



Эшли на новом голом фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Но Эшли была бы не Эшли, если бы она не добавила интимную и пикантную нотку в этот пост. Вместе с трогательными кадрами семьи она опубликовала и свои обнаженные фото. Модель сидит в ванной, демонстрируя обнаженное тело и небритые подмышки. На этой детали скандальная знаменитость явно хотела сделать акцент. Поклонники, как всегда, высоко оценили откровенность Эшли, засыпав ее комментариями, поздравлениями и комплиментами.

Напомним, ранее Эшли демонстрировала свое тело на фото без какой-либо обработки и ретуши.