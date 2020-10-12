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Полуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикини

Новина українською → Понедельник 12 октября 2020 18:29
Полуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикини Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Звезда отметила 24-летие

Белла Хадид 9 октября с размахом отметила 24-летие. Как призналась сама именинница, она не собиралась устраивать никаких шумных вечеринок, но в конце концов созвала своих друзей и отправилась к океану, откуда засыпала сеть жаркими кадрами. Белла выбрала для своего блога как фото с самолета, так и с остальных этапов празднования.

Полуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикиниПолуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикиниПолуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикини

Белла отметила 24-летие (фото: instagram.com/bellahadid)

Одну галерею она посвятила вечеринке в ресторане. Белла позирует за праздничным столом перед внушительных размеров тортом. Одета девушка, которую в прошлом году признали самой красивой в мире, в полосатый топ с внушительных размеров вырезом, а также черные облегающие брюки. Образ в восточном стиле она дополнила массой соответствующих украшений. На модели были подвески, кольца, многочисленные браслеты и цепочки… Белла сделала множество фото, принимая соблазнительные позы.

Полуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикиниПолуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикиниПолуголая Белла Хадид похвасталась роскошным бюстом и упругими ягодицами в крошечном бикини

Модель выглядит невероятно, считают поклонники (фото: instagram.com/bellahadid)

Позже младшая Хадид продемонстрировала еще более горячие кадры, где примерила крошечное бикини яркой расцветки. Трусики с высокой посадкой и бюстгальтер едва сдерживали пышную грудь именинницы. На некоторых фото она сделала образ томной высокомерной красотки, добавив кокетливую подпись: "Просто оставьте меня"… А после не сдержалась и запостила кадры с привычным милым выражением лица.

Сеть отреагировала, как всегда бурно: "Ты лучшая", "Мы тебя обожаем", "Как можно быть такой красивой", "Обескураживающая красота", "Ты выглядишь превосходно", "Ты бесподобна", – не утихают комплименты.

Напомним, старшая сестра Беллы – Джиджи Хадид – недавно родила первенца.

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