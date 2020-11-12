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Полуголая Ирина Шейк восхитила роскошным телом на горячих домашних фото

Автор: Lite

Модель показала, в чем ходит дома

Ирина Шейк показала новое откровенное фото, сделанное дома. Модель примерила белый кроп-пот с принтом, а также крошечные шорты, которые подчеркнули совершенное тело звезды. В дополнение к ним она обула угги. Шейк сидит напротив зеркала, высоко закинув ногу, и кокетливо трогая руками волосы. Рядом стоят косметика и многочисленные парфюмы 34-летней модели. Фото, которое получилось весьма соблазнительным, Ирина подписала коротко: "Работа дома".


Ирина показала домашнее фото (фото: instagram.com/irinashayk)

"Ты прекрасна", "Вау", "Самая красивая", "Выглядишь невероятно", "Королева", "Эти ноги просто рай", "Очень красивая", "Красотка", "Лучшая", - не устают восхищаться фанаты красотой Ирины. Многие также попросили Шейк рассказать, что за духи она использует. Не обошлось и без упоминания экс-бойфренда модели - голливудского актера Брэдли Купера. Поклонники считают, что актер явно кусает локти, глядя на такую красавицу.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер были одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Хотя сами они тщательно скрывали свою личную жизнь от посторонних глаз. После расставания с Купером в 2019-м году, ни Ирина, ни ее экс-возлюбленный так ни разу и не прокомментировали ситуацию. О причинах разрыва модель упомянула только в январе этого года, дав интервью для британского журнала VOGUE.

На вопрос, почему все-таки они разошлись, Ирина сказала весьма туманно: “Думаю, что в любые хорошие отношения ты привносишь и лучшее, и худшее в себе - такова уж человеческая природа. Два прекрасных человека далеко не всегда могут составить хорошую пару”. При этом супермодель уточняет, что для нее отношения с Купером были “большой удачей”.

Теперь, к слову, пару часто можно заметить за прогулками с общей дочерью.

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Новости Украины модельИрина Шейк