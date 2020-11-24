Полуголая Кайли Дженнер взбудоражила сеть идеальной фигурой в пикантном купальнике

Новый горячий лук звезды

Кайли Дженнер показала новый соблазнительный образ. Звезда примерила серый бархатный купальник с откровенными вырезами, который продемонстрировал сразу все достоинства ее фигуры. Звезда позирует в собственном особняке, на балконе. Она кокетливо придерживает волосы рукой, заслоняя рукой солнце. "Все хорошо", - коротко написала она под снимком.



Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Выглядит Дженнер столь соблазнительно, что ее мгновенно засыпали лайками и комментариями. "О боже", "Мама Кайли", "Горячая мамочка", "Королева, вау", "Супер королева", "Ты лучшая", - не утихают они. В целом посту поставили более 7 миллионов лайков. Что даже для Кайли с ее 200-миллионной армией фанатов здорово.



Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее Дженнер также показала новые фото своей дочери Сторми. Девочка заметно повзрослела и выглядит на фото серьезной и задумчивой. Малышка позирует в голубом спортивном костюме, ее курчавые волосы зачесаны в гладкую укладку, в руках она держит бабочку. "Большая девочка", - написала Кайли, сопроводив слова трогательным смайликом. Молодая мамочка не раз признавалась, что она очень переживает, как быстро растет ее единственная дочь.

Ранее мы писали, что Кайли и Сторми вновь примерили одинаковые образы.