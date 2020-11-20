Стильные красотки: Кайли Дженнер умилила фанатов новым family look с дочкой

Мама и дочь выглядят одинаково стильно

Кайли Дженнер порадовала новым family look с любимой дочерью. 23-летняя бизнесвумен и 2-летняя Сторми в этот раз выбрали образы в духе Рождества. А вернее - в духе рождественской коллекции, которую недавно представила Кайли.

Кайли и Сторми в одинаковых нарядах (фото: instagram.com/kyliejenner)

Как мама, так и дочь позируют на новых фото в зеленых полосатых костюмах. Образ Дженнер дополнила выразительным макияжем, а девочке сделали милую прическу. Обе они выглядели мило и стильно. Кайли и Сторми сфотографированы на кухне, где выпекали рождественские кексы Grinch в честь выхода коллекции Grinch X Kylie, как пояснила звезда. Сам процесс они засняли на видео и выложили на YouTube-канале инстадивы, который она активно развивает.

Девочка в восторге от новой коллекции мамы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фанаты просто взорвали сеть при виде такого милого контента, что не удивительно: они обожают одинаковые луки Кайли и Сторми. "Это так мило", "Ох, как это сладко", "Сторми самая хорошенькая", "Мой любимый дуэт", "Я просто плачу", "Малышки", "Первые", "Королевы красоты", "Это слишком мило!", "Ты просто восхитительная, прекрасная женщина", - пишут они под постом. К слову, не удержалась от комментария и Джиджи Хадид, и сама недавно примкнувшая к рядам мамочек. "Я так люблю эти видео", - написала популярная модель, которая всегда обожала готовить.

Ранее мы писали о семи самых милых одинаковых нарядах Кайли и Сторми.