Полуголая на пляже: Эмили Ратаковски в "невидимом" бикини демонстрирует роскошное тело

Эмили Ратаковски уже находится на последних месяцах беременности - совсем скоро модель, актриса и бизнесвумен родит своему мужу первенца. Но это не мешает горячей красотке, которая привыкла соблазнять сеть образами в откровенных нарядах, продолжать в том же духе. Несколько часов назад Ратаковски запостила новый ролик, где предстала в откровенном бикини телесного оттенка, которое напоминает "вторую кожу".

Эмили в новом видео (видео: instagram.com/emrata)

Эмили позирует на фоне океана и пальм, стоя к камере вполоборота. Формы и заметно округлившийся животик она не стала прикрывать, даже напротив: постаралась показать по максимуму. В руках девушка держит солнцезащитные очки, которые подобрала под цвет купальника. Куда она отправилась отдыхать, будущая мама не стала указывать. В подписи она сделала акцент на своей беременности.

"Ангел в моем животе", - написала модель, вызвав целую бурю эмоций у подписчиков. Они восхищаются красотой Эмили, а также выражают опасения, что она зря путешествует в таком положении.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски снялась в фотосессии на последних месяцах беременности, покорив сеть красотой.