ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полуголая Рианна восхитила роскошными формами на провокационных фото в нижнем белье

Новина українською → США, Четверг 14 января 2021 20:26
Полуголая Рианна восхитила роскошными формами на провокационных фото в нижнем белье Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

Рианна показала новую коллекцию нижнего белья от собственного бренда Savage X Fenty by Rihanna. В этот раз линия стала еще более провокационной, чем обычно. Певица позирует в ярко-красном полупрозрачном комплекте с сердечками на сосках. Дополняют лук чулки и перчатки из латекса. На шее, пальцах и в ушах поблескивают украшения с крупными драгоценными камнями. Рианна показала коллаж, на котором сделано несколько фото с разных ракурсов. Таких горячих кадров подписчики артистки и бизнесвумен не видели давно!

Полуголая Рианна восхитила роскошными формами на провокационных фото в нижнем бельеПолуголая Рианна восхитила роскошными формами на провокационных фото в нижнем бельеПолуголая Рианна восхитила роскошными формами на провокационных фото в нижнем белье

Певица сама выступила моделью (фото: instagram.com/badgalriri)

Здесь же есть и несколько видео, "О, ты думал, что ты наш единственный Валентин?! Это мило", "Любовь витает в воздухе, и мы вдыхаем все это", "Ты не единственный мой Валентин…", "Махинации Валентина", - гласят дерзкие надписи к ним. Явно что линия рассчитана на самую романтичную ночь в году, которая стремительно приближается.

Рианна взорвала сеть (видео: instagram.com/badgalriri)

Реакция сети была вполне прогнозируемой: фанаты принялись бурно обсуждать снимки певицы, расхваливая ее красоту и соблазнительную фигуру. "О боже", "Это нечто", "Вау, горячо", - не могут остановиться они.

Ранее мы писали, что Рианна устроила соблазнительный и провокационный показ, в котором приняли участие лучшие модели современности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Рианна
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина