Полуголая Рианна восхитила роскошными формами на провокационных фото в нижнем белье

Рианна показала новую коллекцию нижнего белья от собственного бренда Savage X Fenty by Rihanna. В этот раз линия стала еще более провокационной, чем обычно. Певица позирует в ярко-красном полупрозрачном комплекте с сердечками на сосках. Дополняют лук чулки и перчатки из латекса. На шее, пальцах и в ушах поблескивают украшения с крупными драгоценными камнями. Рианна показала коллаж, на котором сделано несколько фото с разных ракурсов. Таких горячих кадров подписчики артистки и бизнесвумен не видели давно!

Певица сама выступила моделью (фото: instagram.com/badgalriri)

Здесь же есть и несколько видео, "О, ты думал, что ты наш единственный Валентин?! Это мило", "Любовь витает в воздухе, и мы вдыхаем все это", "Ты не единственный мой Валентин…", "Махинации Валентина", - гласят дерзкие надписи к ним. Явно что линия рассчитана на самую романтичную ночь в году, которая стремительно приближается.

Рианна взорвала сеть (видео: instagram.com/badgalriri)

Реакция сети была вполне прогнозируемой: фанаты принялись бурно обсуждать снимки певицы, расхваливая ее красоту и соблазнительную фигуру. "О боже", "Это нечто", "Вау, горячо", - не могут остановиться они.

Ранее мы писали, что Рианна устроила соблазнительный и провокационный показ, в котором приняли участие лучшие модели современности.