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Напівгола Ріанна захопила розкішними формами на провокаційних фото у спідній білизні

Новость на русском → США, Четвер 14 січня 2021 20:26
Напівгола Ріанна захопила розкішними формами на провокаційних фото у спідній білизні Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

Ріанна показала нову колекцію нижньої білизни від власного бренду Savage X Fenty by Rihanna. Цього разу лінія стала ще більш провокаційною, ніж зазвичай. Співачка позує в яскраво-червоному напівпрозорому комплекті з сердечками на сосках. Доповнюють лук панчохи і рукавички з латексу. На шиї, пальцях і в вухах поблискують прикраси з великими дорогоцінними каменями. Ріанна показала колаж, на якому зроблено кілька фото з різних ракурсів. Таких гарячих кадрів послідовувачі артистки і бізнесвумен не бачили давно!

Напівгола Ріанна захопила розкішними формами на провокаційних фото у спідній білизніНапівгола Ріанна захопила розкішними формами на провокаційних фото у спідній білизніНапівгола Ріанна захопила розкішними формами на провокаційних фото у спідній білизні

Співачка сама виступила моделлю (фото: instagram.com/badgalriri)

Тут же є і декілька відео, "О, ти думав, що ти наш єдиний Валентин?! Це мило", "Любов литає в повітрі, і ми вдихаємо все це", "Ти не єдиний мій Валентин...", "Махінації Валентина", - свідчать зухвалі написи до них. Явно що лінія розрахована на найбільш романтичну ніч у році, що стрімко наближається.

Ріанна підірвала мережу (відео: instagram.com/badgalriri)

Реакція мережі була цілком прогнозованою: фанати почали бурхливо обговорювати знімки співачки, розхвалюючи її красу і спокусливу фігуру. "О боже", "Це щось", "Вау, гаряче", - не можуть зупинитися вони.

Раніше ми писали, що Ріанна влаштувала спокусливий і провокаційний показ, в якому взяли участь кращі моделі сучасності.

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