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Полуголая в воде: 54-летняя Сальма Хайек в откровенном купальнике демонстрирует идеальную фигуру

Новина українською → Понедельник 01 февраля 2021 22:26
Полуголая в воде: 54-летняя Сальма Хайек в откровенном купальнике демонстрирует идеальную фигуру Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала новое горячее фото - вновь в откровенном купальнике. Сальма позирует в бассейне, полностью погрузившись в голубую воду и наслаждаясь ярким солнцем. Она надела сплошной черный купальник с откровенным вырезом и бахромой, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Аппетитные формы, стройные бедра и тонкая талия звезды "От заката до рассвета" просто свели с ума фанатов.

Полуголая в воде: 54-летняя Сальма Хайек в откровенном купальнике демонстрирует идеальную фигуру

Сальма на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ты великолепна. Гордимся. Красивая молодая леди", "Прекрасная", "Дива", "Идеальная", "Невероятная настоящая богиня", "Красивая", "Вау!", "Моя богиня, ты так прекрасна", "Королева", "Ты убиваешь меня, о женщина", "Так захватывает дух", - не могут налюбоваться фолловеры актрисы.

Не меньше восторгов вызвала и сияющая загорелая кожа знаменитости. Сальма в который раз доказала, что она выглядит молодо и свежо даже на обычных фото. К слову, она, как и Дженнифер Лопес, утверждает, что не прибегала к услугам пластических хирургов и не колола ботокс. По уверениям Хайек, она привыкла тщательно следить за собой с помощью профессиональных средств, а также пить много воды. Это наравне с позитивным взглядом на жизнь и дает такой потрясающий эффект.

Ранее Сальма примерила соблазнительную мини-юбку и каблуки.

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