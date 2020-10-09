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Полуголая и в защитной маске: 47-летняя Хайди Клум восхитила идеальной фигурой в провокационном образе

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 22:22
Полуголая и в защитной маске: 47-летняя Хайди Клум восхитила идеальной фигурой в провокационном образе Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Модель покорила сеть молодостью

Хайди Клум показала очередной образ, на котором в ее возраст верится с трудом. Немецкая супермодель надела костюм, состоящий из боди с красными трусиками и верхом из перьев. Спереди наряд дополнила юбка из полупрозрачной сетки. А завершали лук высокие сапоги на шпильках из блестящего материала. Не забыла супермодель и про защитную маску, которая вместе с остальными элементами образа смотрелась весьма необычно.

Полуголая и в защитной маске: 47-летняя Хайди Клум восхитила идеальной фигурой в провокационном образеМодель в новом провокационном наряде (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди сделала фото в зеркале, вместе со своим стилистом Робом Зангарди. К слову, он работает со многими знаменитостями, включая Дженнифер Лопес, Лили Коллинз и других звездных красоток.

Напомним, Хайди Клум – одна из самых знаменитых моделей в мире, которая в последнее время известна еще и своим неувядающим внешним видом. Знаменитость, которая в прошлом году вышла замуж за немецкого музыканта на 16 лет моложе себя Тома Каулитца, составила ему более чем достойную партию. Хайди обожает демонстрировать свою красоту с помощью откровенных нарядов, которыми регулярно делится в своем блоге. Самые горячие из них можно увидеть здесь.

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