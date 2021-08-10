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Полуобнаженная у бассейна: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в купальнике

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Ибица, Вторник 10 августа 2021 21:23
Полуобнаженная у бассейна: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в купальнике Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки, как и ее коллега Ирина Шейк, побывала на Ибице, позировав известному фотографу Мерту Аласу.

Модель и молодая жена Венсана Касселя опубликовала в своем блоге откровенный кадр, где предстала полностью обнаженной.

Тина Кунаки позирует у бассейна, повернувшись к камере спиной. Волосы она распустила, окунув их в воду. Она примерила бикини, которое состояло практически из тонких полосок ткани. А потому модель показала свое роскошное тело почти полностью обнаженным. Длинные стройные ноги, плавный изгиб спины и упругие ягодицы не оставили фанатов равнодушными. Они принялись писать, что Тина выглядит, как всегда восхитительно.

Полуобнаженная у бассейна: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в купальникеПолуобнаженная у бассейна: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в купальникеТина Кунаки в купальниках (фото: instagram.com/tinakunakey)

Также ранее модель продемонстрировала снимки, сделанные на Капри. Кроме своего роскошного вечернего образа, она показала и фото в купальнике. Она надела желтое бикини, которое отлично гармонировало с загорелой кожей юной жены Венсана Касселя. Образ девушки дополнили крупные солнцезащитные очки, а также миниатюрная сумочка.

Ранее свое роскошное фото из молодости показала и экс-жена Венсана Касселя, Моника Беллуччи.

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Тина Кунаки Венсан Кассель Моника Беллуччи
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