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Полуобнаженная на пляже: Тина Кунаки блеснула стройной фигурой в прозрачном бикини

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 22:24
Полуобнаженная на пляже: Тина Кунаки блеснула стройной фигурой в прозрачном бикини Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки показала новое фото, рекламируя изделия своего бренда нижнего белья Cuup, а также продемонстрировала свое тело во всей красе. Ради высоких продаж 24-летняя супруга Венсана Касселя решила оголиться, показав максимально горячие снимки.

Фото модели появились в ее блоге сети Instagram.

Тина Кунаки позирует в комплекте, дизайн которого разработала сама, как и все вещи бренда. Закрытый, с широкими полосками ткани, он казался бы весьма скромным по современным меркам. Если бы не одно но: верх бикини сшит из прозрачного материала (либо же просто мокрый), а потому продемонстрировал соски модели. Сверху Кунаки накинула свободного кроя хлопковую рубашку. Стильный комплект, океан, соблазнительная девушка и пляжная романтика… Снимки получились по-настоящему горячими и мгновенно покорили сеть.

Полуобнаженная на пляже: Тина Кунаки блеснула стройной фигурой в прозрачном бикиниПолуобнаженная на пляже: Тина Кунаки блеснула стройной фигурой в прозрачном бикини

Новые фото Тины Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель показала несколько живописных кадров, а на странице Cuup можно полюбоваться и всей съемкой. Выглядит девушка, как всегда: подтянутой и стройной. В сети фото уже собрали массу позитивных отзывов, так что бренд молодой мамы и весьма популярной модели явно процветает.

Напомним, Тина Кунаки давно признавалась в любви соцсетям: по мнению красавицы, они отлично помогают продвигать товары и способствуют узнаваемости вещей. К этому юная жена склонила и Венсана Касселя. Теперь актер старается чаще общаться с публикой в Instagram и демонстрировать свою повседневную жизнь.

Ранее мы писали, что Тина показала архивное фото, где примерила блестящее мини-платье.

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