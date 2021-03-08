Полуобнаженная в ванной: Дженнифер Лопес восхитила откровенным домашним фото

Дженнифер Лопес обожает делать забавные посты. В этот раз звезда позирует в собственной ванной.

Певица запостила фото , на котором она сидит в воде, пена практически полностью прикрывает ее тело.

Дженнифер Лопес сидит в ванной, мило улыбаясь в камеру. Волосы она собрала в забавную прическу, вытянув мокрый хвост наверх. Макияж звезда сделала с коричневыми smoky и розовыми губами. Лук дополнили только крупные золотистые серьги. В подписи она упомянула заботу о себе, а в ответ получила массу комплиментов и приятных слов.

Дженнифер Лопес на новом фото (фото: instagram.com/jlo)

"Все, что я вижу - это арт, и любовь к себе", "О боже, я люблю тебя", "Такая милая", "Восхитительная ты", "Ты самая милая в мире", "Это настроение!", "Класс, так мило", - пишут фолловеры знаменитости.

Дженнифер Лопес в новой стильной фотосессии (фото: instagram.com/jlo)

Ранее певица также снялась в очередной стильной фотосессии, где примерила соблазнительное черное платье с вырезами.