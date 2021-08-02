Полякова дала отпор братьям Меладзе, Никитюк нашла нового жениха: топ громких новостей недели

Оля Полякова дала отпор Меладзе

Оля Полякова - известная скандалистка, которая не может прожить и неделю без разборок. Не так давно певица защитила матерные выражения своей старшей дочери Маши. А теперь вновь прокомментировала ситуацию с братьями Меладзе. Напомним, артистка рассказала о домогательствах со стороны Константина Меладзе. После чего Валерий Меладзе поспешил защитить брата. Он назвал Ольгу фриком, слова которого не стоит воспринимать всерьез. Полякова в стороне не осталась, высказав свое мнение о братьях.

После этого она еще раз выступила с публичным заявлением. Как отметила певица, ни Константин, ни Валерий с ней не связались. И их молчание она готова расценивать, как подтверждение правдивости своих слов и признаний. "Если бы это была неправда, они бы мне позвонили. Как это круто, что в нашей стране можем спокойно поговорить, что никакие Меладзе и, пожалуй, даже президент не может навредить, если правда звучит", - рассказала она в интервью Кате Осадчей.

Оля Полякова поставила точку в скандале (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Леся Никитюк нашла жениха

Телеведущая славится тем, что никогда не говорит о личной жизни. А потому новый пост звезды стал настоящим сюрпризом для ее поклонников. В нем знаменитость приоткрыла завесу тайны или, по крайней мере, дала понять, какие типажи мужчин ее привлекают. Так, в посте она выбрала сразу нескольких знаменитых и не только мужчин, предложив подписчикам поиграть. Они должны были выразить свое мнение: кто больше всего подходит Лесе. Большинство из них проголосовали за актера. И в новом посте Никитюк сделала намек на свидание с тем самым актером. Впрочем, зная чувство юмора ведущей, можно все это принять за розыгрыш.

Леся порадовала фанатов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Юлия "Зайка" Бельченко заинтриговала свадебными фото

Юлия "Зайка" Бельченко на прошлой неделе стала звездой номер один. А все потому, что финалистка "Холостяка-11" показала загадочные снимки в свадебном платье и в объятиях ведущего программы "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука. Девушка сумела создать вокруг события настоящий ажиотаж, сохранив интригу. А после рассказала правду - это были постановочные фото с открытия новой свадебной локации в Киеве. А благодаря вниманию прессы они сумели обратить внимание на вопрос благотворительности.

Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)