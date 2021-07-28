Вышла ли замуж Юлия "Зайка" за Богдана Юсипчука: девушка рассказала о свадебных фото
Юлия "Зайка" Бельченко показала снимки, на которых она позирует в свадебном платье в объятиях ведущего программы "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука. Финалистка "Холостяка-11" заявила, что это были фото с открытия новой свадебной локации в Киеве.
Об этом девушка рассказала в Instagram.
"Как вы уже догадались это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы помогли своим друзьям с мероприятием. Локация на 27 этаже, просто супер, проверено на себе", - написала девушка.
Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)
Она также отметила, что благодаря этой фотосессия охвати сториз у нее и Богдана выросли в десятки раз. Кроме того, данное событие заинтересовало СМИ.
"Благодаря большому охвату и резонансности "свадьбы" мы хотели помочь бездомным животным", - добавила Юлия.
В это воскресенье, 1 августа, финалистка "Холостяка-11" организовывает поездку в приют для собак в городе Бородянка. Она пригласила блогеров и известных людей.
Стоит отметить, что подписчики Юлии не поняли этого и разочарованы, а кто-то и вовсе сказал, что отписывается.
- Это все классно, только не понимаю почему сразу нельзя было сказать всю правду и заводить ваших подписчиков в заблуждение. В любом случае, это ваша жизнь, но раз вы решили жить публично, то не очень красиво с вашей стороны получилось. Вам желаю настоящей любви и счастья;
- Самой не стыдно?!! Не даром тебя Миша не выбрал!! Недалекую;
- Гадкое ощущение. Вы поигрались, решили свои проблемы, а мы (ваши подписчики) оказались обманутыми. Можно было это написать на следующий день, и вопросов бы не было. Полное разочарование;
- Отписываюсь, не приятно;
- Найдите более оплачиваемую работу и перестаньте хайпить на всем.
Напомним, Богдан Юсипчук рассказал своим поклонникам об изменениях в личной жизни.
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